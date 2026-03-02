Carros voadores: Uber apresenta modelo que estreia neste ano como táxis aéreos elétrico em Dubai

Uma nova opção de deslocamento promete vencer engarrafamentos e economizar tempo valioso mudando trajetos e rotinas das pessoas

Magno Oliver - 02 de março de 2026

(Foto: Reprodução / Youtube / Uber)

A promessa de tornar veículos aéreos uma opção cotidiana de transporte está mais perto da realidade. A Uber Technologies, Inc. anunciou em parceria com a fabricante Joby Aviation que seus táxis aéreos elétricos, conhecidos como veículos elétricos de decolagem e pouso vertical (eVTOL), devem começar a operar comercialmente ainda em 2026 em Dubai.

A iniciativa representa um marco na mobilidade urbana avançada, com serviço integrado diretamente ao aplicativo da Uber.

O projeto foi batizado de “Uber Air powered by Joby” e permitirá aos usuários visualizar e reservar viagens aéreas usando o mesmo app em que hoje se chama um carro convencional.

Ao inserir o destino, passageiros qualificados verão a opção de táxi aéreo e poderão confirmar a rota com um toque.

O sistema também organizará automaticamente as etapas da viagem, combinando transporte terrestre até o vertiporto, o voo e o trecho final até o destino.

Os eVTOLs desenvolvidos por Joby são aeronaves elétricas silenciosas e sem emissões diretas de poluentes.

Projetados para transportar até quatro passageiros mais um piloto, esses modelos apresentam autonomia estimada suficiente para trajetos urbanos curtos e velocidade que facilita o acesso rápido entre pontos da cidade ou até aeroportos.

Dubai foi escolhida como cidade-piloto por sua infraestrutura avançada, ambições de mobilidade sustentável e investimento pesado em novos modos de transporte.

Além de reduzir congestionamentos e impactos ambientais associados ao transporte tradicional, a chegada dos táxis voadores pode sinalizar uma mudança profunda na forma como grandes metrópoles abordam deslocamentos diários.

A expectativa dos envolvidos é que, se bem-sucedido, o serviço possa expandir a outras cidades globais, incluindo centros nos Estados Unidos, Europa e Ásia, à medida que regulações e infraestrutura permitirem sua replicação.

2026 pode ser o ano em que a ideia de “voar sobre o trânsito” deixa de ser ficção científica e se torna mais uma alternativa realista de mobilidade urbana, transformando a noção de táxi em vários centros urbanos ao redor do mundo.

Confira mais detalhes:

