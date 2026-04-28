O passeio de trem mais bonito do Brasil tem 30 pontes, 13 túneis e atravessa a maior área de Mata Atlântica preservada

Viagem revela paisagens surpreendentes em meio à Mata Atlântica e transforma o trajeto em uma experiência inesquecível

Gabriel Dias - 28 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Viajar de trem costuma despertar uma sensação única, misturando nostalgia, tranquilidade e contemplação. No Brasil, um trajeto em especial chama a atenção por reunir todos esses elementos em um cenário que impressiona logo nos primeiros minutos.

Considerado um dos passeios de trem mais lindos do mundo, o percurso entre Curitiba e Morretes, no Paraná, atrai turistas de todas as partes do país. A experiência vai além do deslocamento: trata-se de uma imersão visual em meio à natureza preservada da Mata Atlântica.

Um trajeto que revela paisagens impressionantes

Ao longo do caminho, o trem percorre trilhos cercados por montanhas, vales e rios, com um visual que muda a cada curva. Túneis escavados na rocha e pontes elevadas dão ainda mais impacto à viagem, criando a sensação de atravessar um verdadeiro cartão-postal em movimento.

A travessia por áreas de vegetação densa é um dos pontos altos do passeio. A combinação de verde intenso, neblina em alguns trechos e a altura das estruturas transforma a paisagem em algo digno de fotografia — ou até de pintura.

Conforto e experiência fazem diferença

O passeio oferece diferentes categorias de vagões, o que permite adaptar a experiência ao estilo de cada viajante. Opções mais confortáveis incluem assentos amplos, serviço de bordo e bebidas, tornando o trajeto mais agradável para quem deseja aproveitar cada detalhe com calma.

O ritmo mais lento da viagem também contribui para isso. Em vez de pressa, o trajeto convida o passageiro a observar, conversar e simplesmente aproveitar o momento.

Ao chegar a Morretes, o passeio ganha um complemento especial. A cidade histórica recebe os visitantes com gastronomia típica e um ambiente acolhedor, ideal para encerrar o dia de forma leve.

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