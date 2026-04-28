Aos 42 anos, cantor sertanejo transforma fazenda no interior em referência sustentável com modelo que reduz custos e desperdícios

Cantor sertanejo investe em fazenda sustentável no interior de SP, unindo tecnologia, criação de cavalos e bem-estar animal

Gabriel Dias - 28 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Canal GNT)

Longe dos holofotes e do ritmo intenso dos palcos, alguns artistas encontram no campo um espaço para desacelerar e investir em projetos que vão além da música.

Em meio à natureza, surge um estilo de vida que mistura tradição, estratégia e conexão com as próprias origens.

É nesse cenário que um cantor sertanejo transformou sua paixão pela vida rural em um empreendimento de grande porte.

Mais do que um refúgio, a propriedade se tornou um exemplo de como o agronegócio moderno pode unir tecnologia, sustentabilidade e bem-estar animal.

Só então aparece o nome: Sorocaba, da dupla Fernando & Sorocaba. Aos 45 anos, o artista é dono de uma fazenda no interior de São Paulo que vem se destacando pela estrutura e pelo modelo de gestão adotado.

Localizada em Jaguariúna, a Fazenda Vista Alegre reúne características de um centro especializado, com foco na criação de cavalos da raça Quarto de Milha, uma das mais valorizadas do país.

O espaço foi planejado para garantir desempenho, saúde e qualidade genética dos animais.

Além da criação, a propriedade aposta em práticas sustentáveis, buscando reduzir impactos ambientais e manter o equilíbrio com a natureza.

O manejo inclui áreas amplas de pastagem, acompanhamento veterinário e controle rigoroso da alimentação.

A estrutura também contempla espaços organizados para trabalhadores, reforçando a preocupação com condições adequadas no ambiente rural.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!