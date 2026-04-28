Aos 42 anos, cantor sertanejo transforma fazenda no interior em referência sustentável com modelo que reduz custos e desperdícios
Cantor sertanejo investe em fazenda sustentável no interior de SP, unindo tecnologia, criação de cavalos e bem-estar animal
Longe dos holofotes e do ritmo intenso dos palcos, alguns artistas encontram no campo um espaço para desacelerar e investir em projetos que vão além da música.
Em meio à natureza, surge um estilo de vida que mistura tradição, estratégia e conexão com as próprias origens.
É nesse cenário que um cantor sertanejo transformou sua paixão pela vida rural em um empreendimento de grande porte.
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Mais do que um refúgio, a propriedade se tornou um exemplo de como o agronegócio moderno pode unir tecnologia, sustentabilidade e bem-estar animal.
Só então aparece o nome: Sorocaba, da dupla Fernando & Sorocaba. Aos 45 anos, o artista é dono de uma fazenda no interior de São Paulo que vem se destacando pela estrutura e pelo modelo de gestão adotado.
Localizada em Jaguariúna, a Fazenda Vista Alegre reúne características de um centro especializado, com foco na criação de cavalos da raça Quarto de Milha, uma das mais valorizadas do país.
O espaço foi planejado para garantir desempenho, saúde e qualidade genética dos animais.
Além da criação, a propriedade aposta em práticas sustentáveis, buscando reduzir impactos ambientais e manter o equilíbrio com a natureza.
O manejo inclui áreas amplas de pastagem, acompanhamento veterinário e controle rigoroso da alimentação.
A estrutura também contempla espaços organizados para trabalhadores, reforçando a preocupação com condições adequadas no ambiente rural.
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