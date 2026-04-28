Cidade perfeita para se viver: município com 100% de saneamento e sem favelas garante qualidade de vida acima da média e segurança elevada

Cidade do ABC Paulista lidera qualidade de vida no Brasil, com alto IDH, saneamento total e estrutura urbana referência nacional

Gabriel Yuri Souto - 28 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul)

Em um país marcado por desigualdades urbanas, existe uma cidade que segue na contramão da maioria dos municípios brasileiros. Com um território pequeno, mas altamente estruturado, o local se tornou referência nacional quando o assunto é qualidade de vida.

O destaque não é recente. Há décadas, o município lidera indicadores sociais importantes, mantendo um padrão elevado em áreas como educação, saúde e renda. O resultado aparece em números: um dos maiores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil.

Só então surge o nome: São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Mesmo com pouco mais de 15 km², a cidade conseguiu alcançar um nível de organização raro no país, com planejamento urbano eficiente e serviços públicos amplamente acessíveis.

Entre os principais diferenciais está o saneamento básico universal, garantindo atendimento a toda a população. Além disso, o município não possui favelas, uma condição incomum em regiões metropolitanas brasileiras.

A educação também se destaca. A rede municipal funciona em tempo integral, com investimento elevado por aluno e baixos índices de evasão escolar. Esse conjunto de fatores torna a cidade especialmente atrativa para famílias.

No dia a dia, os moradores contam com parques bem distribuídos, espaços culturais ativos e infraestrutura que favorece a mobilidade. Mesmo próxima à capital paulista, a cidade mantém um ritmo mais tranquilo, equilibrando desenvolvimento e bem-estar.

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