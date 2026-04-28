Cidade perfeita para se viver: município com 100% de saneamento e sem favelas garante qualidade de vida acima da média e segurança elevada
Cidade do ABC Paulista lidera qualidade de vida no Brasil, com alto IDH, saneamento total e estrutura urbana referência nacional
Em um país marcado por desigualdades urbanas, existe uma cidade que segue na contramão da maioria dos municípios brasileiros. Com um território pequeno, mas altamente estruturado, o local se tornou referência nacional quando o assunto é qualidade de vida.
O destaque não é recente. Há décadas, o município lidera indicadores sociais importantes, mantendo um padrão elevado em áreas como educação, saúde e renda. O resultado aparece em números: um dos maiores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil.
Só então surge o nome: São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Mesmo com pouco mais de 15 km², a cidade conseguiu alcançar um nível de organização raro no país, com planejamento urbano eficiente e serviços públicos amplamente acessíveis.
- Pastor “mete a porrada” em criminosos em comércio de Alexânia; veja vídeo
- Não é Fernando de Noronha: a ilha brasileira com águas turquesas onde o custo de vida chega a ser metade do preço
- Não é na Noruega, nem na Islândia: o destino ideal para ver neve em 2026 fica perto do Brasil e custa bem mais barato
Entre os principais diferenciais está o saneamento básico universal, garantindo atendimento a toda a população. Além disso, o município não possui favelas, uma condição incomum em regiões metropolitanas brasileiras.
A educação também se destaca. A rede municipal funciona em tempo integral, com investimento elevado por aluno e baixos índices de evasão escolar. Esse conjunto de fatores torna a cidade especialmente atrativa para famílias.
No dia a dia, os moradores contam com parques bem distribuídos, espaços culturais ativos e infraestrutura que favorece a mobilidade. Mesmo próxima à capital paulista, a cidade mantém um ritmo mais tranquilo, equilibrando desenvolvimento e bem-estar.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!