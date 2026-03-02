Do passado ao presente: palavras que já tiveram outro significado

Termos comuns do dia a dia já significaram algo completamente diferente e muitos não fazem ideia

Magno Oliver - 02 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

Você provavelmente usa essas palavras todos os dias. Mas, séculos atrás, elas queriam dizer outra coisa — às vezes, o oposto do que entendemos hoje.

A língua portuguesa, viva e em constante transformação, carrega nas próprias palavras as marcas do tempo, da cultura e das mudanças sociais.

Um exemplo clássico é “vilão”. Atualmente associado a personagens maldosos, o termo designava, na Idade Média, apenas o morador de uma vila — sem qualquer conotação negativa.

Já “rapariga”, considerada ofensiva em algumas regiões do Brasil, significa apenas “moça” em Portugal, preservando o sentido original.

A palavra “formidável” também passou por uma virada curiosa. No passado, remetia a algo assustador, digno de temor. Hoje, é usada como elogio, sinônimo de excelente. O mesmo aconteceu com “esquisito”, que já descreveu algo raro ou fora do comum — e não necessariamente estranho no sentido pejorativo.

Essas mudanças acontecem por diversos fatores: transformações culturais, influência de outras línguas, usos populares e até fenômenos históricos. A língua se adapta às necessidades de quem a fala, e o significado das palavras acompanha novas sensibilidades e contextos.

Observar essas alterações é mais do que uma curiosidade linguística. É uma forma de entender como a sociedade evolui — e como cada geração deixa sua marca no vocabulário. Afinal, a história da língua é, também, a história das pessoas que a constroem todos os dias.

