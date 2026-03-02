Fóssil de dinossauro pescoçudo com mais de 20 metros de comprimento é descoberto em obra de ferrovia no Maranhão

Nova espécie foi identificada após descoberta em obra no Maranhão e pode ter origem ligada à Europa

Gabriel Dias - 02 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Galeria Jurasica)

O que começou como uma simples movimentação de terra para a construção de uma ferrovia no interior do Maranhão terminou em uma descoberta científica de relevância internacional.

Durante obras no município de Davinópolis (MA), foram encontrados ossos identificados como pertencentes a uma nova espécie de dinossauro. Estimativas indicam que ela viveu há cerca de 120 milhões de anos.

Batizado de Dasosaurus tocantinensis, o animal agora faz parte do grupo dos titanossauriformes — aqueles “pescoçudos”, que incluem alguns dos maiores dinossauros já registrados.

De acordo com os pesquisadores, ele podia alcançar aproximadamente 20 metros de comprimento. A descrição oficial foi publicada no dia 12 de fevereiro na revista científica Journal of Systematic Paleontology.

Entre os fósseis estão um fêmur de cerca de 1,5 metro, ossos da perna, partes do braço, do pé e fragmentos de costelas.

Inicialmente, trabalhadores da empresa responsável pela obra imaginaram que os restos poderiam ser de preguiças-gigantes. Após o acionamento de especialistas, análises indicaram que o material era ainda mais antigo, com cerca de 120 milhões de anos.

O estudo sugere que a linhagem do animal pode ter surgido na Europa há cerca de 130 milhões de anos, antes de se dispersar para outros continentes.

A escavação durou cerca de 15 dias e não comprometeu o cronograma da ferrovia. O material passou por preparação e análise na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e, em julho de 2025, retornou ao Maranhão, ampliando para três o número de espécies de dinossauros de pescoço longo conhecidas no estado.

Atualmente, o fóssil está preservado no Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão, em São Luís, onde pode ser visitado pelo público.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!