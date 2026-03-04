Fim da escala 6x1: empresas defendem jornadas diferentes por setor e região

Fim da escala 6×1: empresas defendem jornadas diferentes por setor e região

Proposta em Brasília mobiliza setores e discussão envolve equilíbrio delicado entre direitos, custos e competitividade

Magno Oliver - 04 de março de 2026

(Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

A discussão sobre o fim da escala 6×1 voltou ao centro do debate no Congresso Nacional. O tema ganhou força após o avanço de uma proposta que pretende reduzir a jornada semanal de trabalho no Brasil.

Atualmente, o modelo 6×1 previsto na legislação trabalhista permite que o trabalhador atue por seis dias consecutivos e tenha um dia de descanso. A carga semanal máxima permanece em 44 horas.

Proposta prevê jornada de 36 horas semanais

A nova proposta pretende reduzir a jornada para 36 horas semanais. O formato sugerido é o modelo 4×3, com quatro dias de trabalho e três dias de folga.

A mudança está prevista em uma Proposta de Emenda à Constituição apresentada na Câmara dos Deputados.

Diante do avanço da discussão, pelo menos 60 entidades ligadas à indústria, comércio, transporte, agropecuária e serviços divulgaram um manifesto conjunto.

O documento pede cautela na tramitação da proposta. Além disso, as entidades defendem que eventuais mudanças considerem as diferenças econômicas entre setores e regiões do país.

A articulação foi liderada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e pela Confederação Nacional do Transporte (CNT).

Setor produtivo pede debate mais amplo

No manifesto, o setor produtivo afirma que a modernização das regras trabalhistas deve priorizar a preservação dos empregos formais. Além disso, as entidades defendem aumento da produtividade e valorização da negociação coletiva.

O texto será apresentado a frentes parlamentares e também ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Paralelamente, representantes das entidades buscam diálogo com o presidente da Câmara, Hugo Motta.

Proposta tramita na Câmara dos Deputados

A proposta de redução da jornada foi apresentada pela deputada Erika Hilton (PSOL). O texto já está em análise na Comissão de Constituição e Justiça.

O relator, deputado Paulo Azi, conduz a avaliação técnica da proposta.

Contudo, empresários pedem que a votação ocorra fora do calendário eleitoral. Segundo o setor, a mudança exige debate aprofundado e construção de consensos mais amplos.

Debate envolve impactos econômicos

Segundo as entidades, a discussão precisa considerar fatores estruturais do mercado de trabalho. Entre eles estão o alto índice de informalidade, a dificuldade de preenchimento de vagas e os desafios de qualificação profissional.

As entidades alertam que uma alteração abrupta pode elevar custos de produção. Além disso, pode pressionar preços de itens essenciais como alimentos, medicamentos e transporte.

Por outro lado, o governo federal afirma que a economia pode se adaptar a um novo equilíbrio entre trabalho e tempo livre. O argumento considera os avanços tecnológicos e o aumento da expectativa de vida.

Agora, o debate se concentra na forma de implementação da mudança. Também se discute a possibilidade de jornadas diferenciadas conforme a realidade de cada setor e região do Brasil.

