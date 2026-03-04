Mansão de Marcos Palmeira fica em fazenda de mais de 200 hectares, maior que o Projac, com fábrica de chocolates, queijos e 20 mil árvores nativas

Magno Oliver - 04 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Mundo Agro)

Conhecido por seus papéis marcantes na televisão, Marcos Palmeira leva uma rotina bem diferente das telas quando está longe das gravações.

Enquanto interpreta o personagem Joaquim na novela Três Graças, o ator mantém sua principal residência em uma fazenda de grandes proporções cercada pela natureza.

O imóvel fica em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, e possui cerca de 200 hectares, área equivalente a aproximadamente 300 campos de futebol.

Palmeira vive no local desde 1997, quando decidiu investir em um projeto de vida ligado à preservação ambiental e à produção rural sustentável.

Batizada de Vale das Palmeiras, a propriedade é cercada por áreas preservadas de Mata Atlântica e possui reconhecimento ambiental.

Parte do terreno recebeu o título de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), certificação concedida a áreas privadas que destinam parte do espaço à conservação permanente.

Ao longo dos anos, o ator também investiu no reflorestamento da área. Estima-se que cerca de 20 mil espécies nativas tenham sido plantadas na fazenda, incluindo árvores como jequitibá e pau-ferro, que ajudam a recuperar e manter a biodiversidade da região.

Além de residência, a propriedade funciona como um verdadeiro centro de produção orgânica. No local são produzidos leite, queijos, iogurtes, mel, café, hortaliças, pães de fermentação natural e até chocolate, reforçando a proposta sustentável adotada pelo ator.

A casa principal segue um estilo rústico e integrado à paisagem, com ambientes amplos e vista para o verde ao redor.

O interior privilegia conforto e simplicidade, refletindo a escolha por uma vida mais tranquila e conectada à natureza.

Apesar de manter um endereço no Rio de Janeiro durante períodos de gravação, Marcos Palmeira costuma afirmar que é na fazenda que realmente se sente em casa.



