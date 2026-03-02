Aos 58 anos, apresentadora com mais de 30 anos de carreira na Globo vive hoje em casa sustentável avaliada em até R$ 8 milhões em Brasília
Residência preserva árvore nativa no centro do projeto e adota soluções ecológicas alinhadas à nova fase profissional da jornalista
Após mais de três décadas dedicadas ao jornalismo televisivo, a jornalista escolheu traduzir suas conquistas profissionais em uma casa que junta arquitetura e natureza, investindo no estilo denominado biofílico.
De volta a Brasília, Giuliana Morrone investiu em uma residência projetada para integrar arquitetura contemporânea ao Cerrado, com soluções sustentáveis que refletem sua atuação atual na área de ESG.
Segundo o mercado imobiliário local, o imóvel pode alcançar valor estimado de até R$ 8 milhões.
O projeto arquitetônico foi concebido a partir da preservação de um pequizeiro nativo mantido no centro do terreno.
A árvore típica do bioma tornou-se elemento estruturante da casa, que prioriza a integração com o entorno, iluminação natural abundante e ventilação cruzada.
A proposta foi reduzir impactos ambientais e, ao mesmo tempo, valorizar o ecossistema local.
Grandes aberturas conectam os ambientes internos ao jardim, enquanto o deck externo amplia a convivência ao ar livre.
Materiais como madeira de reflorestamento e fibras naturais predominam na decoração, que adota paleta neutra e linhas minimalistas.
A disposição dos espaços favorece a circulação fluida e o aproveitamento do clima da capital federal.
Entre as soluções sustentáveis, destacam-se o sistema de captação de água da chuva para irrigação do jardim e o uso estratégico de claraboias, que diminuem a necessidade de iluminação artificial.
O projeto também foi pensado para reduzir o uso de ar-condicionado, aproveitando a orientação solar e as correntes de vento características da região.
A nova residência acompanha a transição de carreira de Giuliana. Após deixar a TV Globo em 2023, a jornalista passou a atuar como consultora e palestrante em sustentabilidade e governança ambiental, social e corporativa.
A casa, nesse contexto, simboliza uma extensão prática de suas pautas profissionais.
Mais do que um imóvel de alto padrão, a construção representa um posicionamento: unir conforto, tecnologia e responsabilidade ambiental em uma das regiões mais emblemáticas do país.
