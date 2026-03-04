Saiba quem tem direito a receber salário mínimo de R$ 2.407 no Brasil

Paraná lidera ranking nacional com maior piso salarial regional, que pode chegar a R$ 2.407,90 para determinadas categorias profissionais

Gabriel Yuri Souto - 04 de março de 2026

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Paraná passou a pagar, em 2026, o maior piso salarial regional do Brasil. Atualmente, o valor pode chegar a R$ 2.407,90, superando com folga o salário mínimo nacional, fixado em R$ 1.621.

As informações foram divulgadas pela jornalista Yasmin Mior, com base em dados publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná. A oficialização ocorreu em 20 de janeiro de 2026, quando o governo estadual publicou os novos valores no DOE-PR.

De acordo com o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda (Ceter), as novas faixas valem entre 1º de janeiro e 31 de dezembro deste ano.

Além disso, o órgão definiu os valores com base em critérios técnicos previstos em lei. Para isso, considerou índices oficiais de inflação e a política nacional de valorização do salário mínimo.

Segundo o governo estadual, a medida fortalece a política de valorização do trabalho. Dessa forma, o Paraná se consolida como referência nacional na proteção da renda dos trabalhadores.

Quem recebe R$ 2.407,90?

O maior valor do piso regional pertence ao Grupo IV. Nessa faixa estão os técnicos de nível médio, classificados no Grande Grupo 3 da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Também entram nesse grupo os Registradores Civis de Pessoas Naturais.

Nesse caso, o salário mensal é de R$ 2.407,90, com valor da hora fixado em R$ 10,94.

Entenda as quatro faixas salariais

Os valores variam conforme a atividade exercida. Veja como ficou a divisão:

Grupo I – R$ 2.105,34

Hora de R$ 9,57.

Inclui trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca (Grande Grupo 6 da CBO).

Grupo II – R$ 2.181,63

Hora de R$ 9,92.

Abrange trabalhadores de serviços administrativos, vendedores do comércio, profissionais de manutenção e categorias dos Grandes Grupos 4, 5 e 9 da CBO.

Grupo III – R$ 2.250,04

Hora de R$ 10,23.

Contempla trabalhadores da produção de bens e serviços industriais (Grandes Grupos 7 e 8 da CBO).

Grupo IV – R$ 2.407,90

Hora de R$ 10,94.

Destinado a técnicos de nível médio e registradores civis.

Quem tem direito ao piso regional?

O piso salarial regional vale para categorias que não possuem valor definido por lei federal, convenção coletiva ou acordo coletivo. Portanto, ele funciona como uma garantia mínima estadual.

Além disso, a Resolução nº 632/2026 prevê nova análise caso o salário mínimo nacional sofra reajuste ao longo do ano. Assim, o conselho poderá revisar novamente os valores estaduais, se necessário.

