Vídeo: incêndio de grandes proporções atinge supermercado em município no interior de Goiás

Chamas mobilizaram equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, além caminhões-pipa do município e da iniciativa privada

Augusto Araújo - 04 de março de 2026

Vídeo mostrou dimensão das chamas que atingiram estabelecimento. (Imagem: Captura/Reprodução)

Um incêndio de grandes proporções atingiu um supermercado localizado em Barro Alto, cidade na região Central de Goiás, na madrugada desta quarta-feira (04).

As chamas se espalharam rapidamente e mobilizaram equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e caminhões-pipa do município e da iniciativa privada.

De acordo com informações repassadas no local, uma fumaça preta começou a sair do interior do estabelecimento ainda durante a madrugada.

Pouco depois, testemunhas perceberam labaredas tomando conta da estrutura. A área foi isolada imediatamente para evitar riscos à população.

O combate ao fogo contou com o apoio de equipes do 18º Batalhão Bombeiro Militar, além de reforço operacional vindo de Goianésia.

Caminhões-pipa da prefeitura de Barro Alto e também de um grupo empresarial da região auxiliaram no abastecimento de água, o que foi fundamental para conter o avanço das chamas.

Vídeos registrados no local mostram que o incêndio se alastrou rapidamente e consumiu grande parte do imóvel comercial. Após intenso trabalho das equipes, o fogo foi controlado e, posteriormente, extinto.

Não há, até o momento, informações sobre feridos. As causas do incêndio ainda serão apuradas por meio de perícia técnica.

O local permaneceu isolado após o controle das chamas para garantir a segurança e preservar a área para investigação.

