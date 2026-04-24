“Se você tem perspectiva de investimento, faça em Aparecida de Goiânia”, crava secretário de Indústria e Comércio

Plano de desenvolvimento foca em investimentos em infraestrutura viária, integração dos polos comerciais e na valorização do setor Central

Ícaro Gonçalves - 24 de abril de 2026

Vista aérea de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução/Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

Com o desenvolvimento do Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot), a cidade de Aparecida de Goiânia deverá experimentar nos próximos anos uma das maiores expansões industriais vivenciadas em Goiás.

Mas a transformação da cidade não deve ocorrer apenas no setor industrial. Na verdade, os planos da gestão do município são bem mais ambiciosos.

É o que revelou o secretário de Indústria e Comércio de Aparecida de Goiânia, Marcos Abrão Roriz, em entrevista ao Portal 6.

Para ele, o município vive um momento único de desenvolvimento que atravessa os setores da indústria, logística, comércio, urbanismo e inclusão social, o que deve consolidar a cidade como a nova joia da região metropolitana.

À reportagem, o secretário crava a aposta: “Se você tem perspectiva de investimento, faça em Aparecida. Porque Aparecida, nos próximos dois anos, vocês não vão reconhecer”, disse.

Unificação dos polos comerciais

Como relatado por Marcos Abrão, Aparecida cresceu ao longo das décadas com polos comerciais isolados, como as regiões do Garavelo, do setor Cidade Livre e próximo a Goiânia. As regiões funcionavam de forma independente, muitas vezes ignorando o centro da cidade.

O secretário revela que a gestão do prefeito Leandro Vilela (MDB) foca agora na interligação viária e unificação dos polos comerciais para fomentar o consumo de serviços na cidade. O objetivo é reduzir a dependência dos aparecidenses com Goiânia.

“Não existia uma unificação. O prefeito está fazendo essas conexões para estimular o consumo interno. Queremos que o morador de Aparecida consuma aqui, valorizando o comércio local e revitalizando inclusive o Centro, que hoje passa por uma dificuldade momentânea”, explica Abrão.

Na parte logística, uma das grandes para os próximos dois anos é o Polo Aeronáutico Antares. Mais do que uma pista de pouso para aviões executivos, o projeto de iniciativa privada é visto como um hub logístico que fará o desembaraço alfandegário de cargas.

Ao unir a força industrial do Dianot com a inteligência logística do novo aeroporto, Marcos Abrão vislumbra uma Aparecida que não será apenas “vizinha da capital”, mas o motor econômico e o modelo de urbanismo do Centro-Oeste.

Também haverá a duplicação da via que liga a GO-020 ao Vale das Pombas. Com isso, o município ganhará um novo eixo de deslocamento para evitar o gargalo do trânsito urbano e conectar a indústria local com as vias de escoamento Brasil afora.

‘Cidade do Amanhã’ e redesenvolvimento comercial do Centro

Outro ponto destacado por Marcos Abrão foi o lançamento do projeto Cidade do Amanhã, empreendimento imobiliário na região sul da cidade que deverá atrair novos moradores que buscam qualidade de vida superior à encontrada em centros saturados.

O megaprojeto ocupará uma área de 310 hectares, superando em tamanho setores tradicionais de Goiânia, como o Marista e o Setor Sul somados.

O bairro ficará a apenas 4 km de distância do centro da cidade e deverá atrair milhares de novos moradores, o que trará alta demanda de serviços e um reavivamento comercial do centro da cidade.

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