Mansão suspensa: a cobertura de R$ 8 milhões com 5 suítes, piscina panorâmica e vista para o mar que Romário acaba de comprar na Barra
Cobertura de frente para o mar terá 290 m², área gourmet com hidromassagem e faz parte de um condomínio exclusivo na Praia do Pepê
O senador e ex-jogador Romário garantiu mais um imóvel de alto padrão no Rio de Janeiro.
O “Baixinho” investiu cerca de R$ 8 milhões na compra de uma cobertura localizada na Praia do Pepê, um dos endereços mais valorizados da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital fluminense.
O empreendimento ainda está em construção e tem previsão de entrega para agosto deste ano. O prédio terá cinco andares e contará com apenas quatro coberturas, o que reforça o caráter exclusivo do condomínio.
A unidade adquirida por Romário fica de frente para o mar, oferecendo uma vista privilegiada da orla.
O imóvel possui aproximadamente 290 metros quadrados e inclui três quartos — sendo duas suítes —, três banheiros, ampla sala de estar e três vagas de garagem.
A cobertura também conta com uma área de lazer privativa, equipada com terraço livre, churrasqueira, hidromassagem e espaço gourmet voltado para o mar.
Além da estrutura interna, o condomínio oferece uma série de comodidades aos moradores. Entre elas estão academia, piscina, spa, parque infantil e sala de convivência. A taxa condominial estimada gira em torno de R$ 2,9 mil por mês.
De acordo com pessoas próximas ao senador, o imóvel não foi adquirido para moradia. A intenção de Romário seria utilizar a cobertura como investimento imobiliário.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!