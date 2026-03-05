Mansão suspensa: a cobertura de R$ 8 milhões com 5 suítes, piscina panorâmica e vista para o mar que Romário acaba de comprar na Barra

Cobertura de frente para o mar terá 290 m², área gourmet com hidromassagem e faz parte de um condomínio exclusivo na Praia do Pepê

Gabriel Dias - 05 de março de 2026

(Foto Reprodução)

O senador e ex-jogador Romário garantiu mais um imóvel de alto padrão no Rio de Janeiro.

O “Baixinho” investiu cerca de R$ 8 milhões na compra de uma cobertura localizada na Praia do Pepê, um dos endereços mais valorizados da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital fluminense.

O empreendimento ainda está em construção e tem previsão de entrega para agosto deste ano. O prédio terá cinco andares e contará com apenas quatro coberturas, o que reforça o caráter exclusivo do condomínio.

A unidade adquirida por Romário fica de frente para o mar, oferecendo uma vista privilegiada da orla.

O imóvel possui aproximadamente 290 metros quadrados e inclui três quartos — sendo duas suítes —, três banheiros, ampla sala de estar e três vagas de garagem.

A cobertura também conta com uma área de lazer privativa, equipada com terraço livre, churrasqueira, hidromassagem e espaço gourmet voltado para o mar.

Além da estrutura interna, o condomínio oferece uma série de comodidades aos moradores. Entre elas estão academia, piscina, spa, parque infantil e sala de convivência. A taxa condominial estimada gira em torno de R$ 2,9 mil por mês.

De acordo com pessoas próximas ao senador, o imóvel não foi adquirido para moradia. A intenção de Romário seria utilizar a cobertura como investimento imobiliário.

