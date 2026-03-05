Zelenski oferece ‘caça-drones’ para conter Irã; como funciona a tecnologia?

Presidente da Ucrânia acusa o Irã de cumplicidade com Vladimir Putin

Folhapress - 05 de março de 2026

Volodimir Zelenski, presidente da Ucrânia. (Foto: Captura via Youtube/APT)

O presidente Volodimir Zelenski ofereceu aos Estados Unidos e aliados no Golfo a tecnologia ucraniana de interceptação de drones para combater ameaças do Irã.

COMO FUNCIONA O ‘SEGREDO’ UCRANIANO

A tática se baseia no uso de interceptadores não tripulados para caçar outros drones. O governo ucraniano desenvolveu novas camadas de defesa aérea que utilizam drones específicos para abater os modelos Shahed, de fabricação iraniana, em pleno voo.

O sistema é responsável pela maioria dos abates na capital ucraniana. Segundo o comandante das Forças Armadas, Oleksandr Syrsky, essa tecnologia de “drones caçando drones” responde atualmente por 70% das derrubadas de Shahed sobre Kiev.

Zelenski determinou a criação de um plano de defesa para o Golfo. Após conversas com líderes dos Emirados Árabes, Catar, Jordânia e Bahrein, o presidente ucraniano prometeu enviar especialistas para implementar essa proteção no local.

A ideia é usar a experiência da guerra para proteger aliados dos EUA. “A Ucrânia pode ajudar a proteger vidas e estabilizar a situação. Nossas forças armadas possuem as capacidades necessárias”, disse Zelenski em conta oficial no Telegram.

A ajuda técnica está condicionada ao fornecimento de mísseis ocidentais. Zelenski deixou claro que, para ceder os interceptadores de drones, a Ucrânia precisa receber mísseis PAC-3, usados no sistema de defesa aérea Patriot.

O presidente ucraniano definiu o acordo como uma permuta necessária. “A questão principal é como proteger o espaço aéreo deles. Nós mesmos convivemos com essa questão. Então vamos falar sobre as armas que nos faltam: mísseis do sistema PAC-3, se eles nos fornecerem, nós forneceremos interceptores”, afirmou.

Kiev vê a negociação como justa e urgente. “Essa é uma troca justa. Certamente faremos isso. E se as equipes começarem a trabalhar agora, veremos qual será o resultado”, completou Zelenski.

DRONES SHAHED

Os drones Shahed são armas baratas e massivas usadas pela Rússia. Zelenski destacou que Moscou lançou cerca de 57 mil drones desse tipo contra a Ucrânia nos últimos quatro anos, aproveitando o baixo custo e a facilidade de operação do equipamento iraniano.

Zelenski acusa o Irã de cumplicidade com Vladimir Putin. Ao oferecer apoio aos EUA e Israel, o líder ucraniano reforçou que Teerã se tornou sócio do Kremlin na guerra. “Embora os ucranianos nunca tenham ameaçado o Irã, o regime optou por se tornar cúmplice de Putin e lhe forneceu drones Shahed”, declarou.