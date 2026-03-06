Alexandre de Moraes nega que mensagens de Vorcaro sejam para ele
Gabinete do Supremo afirma que análise técnica indica que prints divulgados não estavam associados ao contato do magistrado
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou na noite desta sexta-feira (6) que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, tenha enviado mensagens a ele.
Em nota divulgada pela assessoria do Supremo, o gabinete de Moraes afirmou que os prints dos textos enviados por Vorcaro “estão vinculados a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionados” a Moraes.
O gabinete afirmou ainda que uma “análise técnica” nos dados de Vorcaro teria constado “que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 [data da primeira prisão do ex-banqueiro] não conferem com os contatos” de Moraes.
“A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints (Vorcaro). Ou seja, fica demonstrado que as mensagens (prints) estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao Ministro Alexandre de Moraes”, diz o comunicado.
A informação de que os dois teriam conversado na data de primeira prisão de Vorcaro foi publicada pelo jornal O Globo, que teve acesso a imagens de nove mensagens trocadas entre os dois via WhatsApp entre as 7h19 e as 20h48 daquele dia, e confirmada pela Folha de S.Paulo.
De acordo com imagem obtida pelo jornal, Moraes responde à mensagem por meio de uma imagem que desaparece automaticamente após ser vista (a chamada mensagem de visualização única). Os textos são escritos no bloco de notas, depois transformados em print e enviados no formato instantâneo.
Os dados obtidos indicam que Moraes respondia às mensagens. Em uma das conversas, o então banqueiro aparentemente esclarece uma dúvida do ministro. “Foi. Seria melhor na sexta junto com os gringos, mas foi o que deu pra fazer dentro da situação”, disse.
