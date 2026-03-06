Alexandre de Moraes nega que mensagens de Vorcaro sejam para ele

Gabinete do Supremo afirma que análise técnica indica que prints divulgados não estavam associados ao contato do magistrado

Folhapress - 06 de março de 2026

Ministro do STF, Alexandre de Moraes. Daniel Vorcaro. (Foto: Montagem/Reprodução)

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou na noite desta sexta-feira (6) que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, tenha enviado mensagens a ele.

Em nota divulgada pela assessoria do Supremo, o gabinete de Moraes afirmou que os prints dos textos enviados por Vorcaro “estão vinculados a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionados” a Moraes.

O gabinete afirmou ainda que uma “análise técnica” nos dados de Vorcaro teria constado “que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 [data da primeira prisão do ex-banqueiro] não conferem com os contatos” de Moraes.

“A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints (Vorcaro). Ou seja, fica demonstrado que as mensagens (prints) estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao Ministro Alexandre de Moraes”, diz o comunicado.

A informação de que os dois teriam conversado na data de primeira prisão de Vorcaro foi publicada pelo jornal O Globo, que teve acesso a imagens de nove mensagens trocadas entre os dois via WhatsApp entre as 7h19 e as 20h48 daquele dia, e confirmada pela Folha de S.Paulo.

De acordo com imagem obtida pelo jornal, Moraes responde à mensagem por meio de uma imagem que desaparece automaticamente após ser vista (a chamada mensagem de visualização única). Os textos são escritos no bloco de notas, depois transformados em print e enviados no formato instantâneo.

Os dados obtidos indicam que Moraes respondia às mensagens. Em uma das conversas, o então banqueiro aparentemente esclarece uma dúvida do ministro. “Foi. Seria melhor na sexta junto com os gringos, mas foi o que deu pra fazer dentro da situação”, disse.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!