Caiado leva ACM Neto a complexo prisional de Goiás para apresentar modelo de segurança pública

Ex-prefeito de Salvador elogiou modelo e apontou o estado como referência nacional

Pedro Ribeiro - 04 de maio de 2026

(Foto: Divulgação)

O pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) recebeu nesta segunda-feira (04) o ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (UB), para apresentar o sistema prisional de Goiás.

A visita ocorreu no Complexo Prisional Daniella Cruvinel, em Aparecida de Goiânia, e contou também com a presença do secretário de Segurança Pública, Renato Brum.

Durante a agenda, Caiado destacou investimentos realizados desde 2019 na reestruturação do sistema penitenciário goiano, com foco em controle das unidades, integração entre forças policiais e uso de inteligência no combate ao crime organizado.

Segundo dados apresentados pelo governo estadual, Goiás acumula sete anos consecutivos de queda nos principais indicadores criminais, com redução superior a 60% nos homicídios e acima de 90% nos crimes patrimoniais.

Caiado afirmou que o fortalecimento do sistema prisional foi determinante para o avanço na segurança pública do estado.

Ainda conforme o ex-governador, o controle mais rígido nas unidades ajudou a reduzir a entrada de celulares e drogas nos presídios.

Ao comentar a visita, ACM Neto elogiou a estrutura da unidade e afirmou que o modelo goiano se tornou exemplo para outros estados.

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