A fábrica de R$ 2,5 bilhões: como a Nestlé planeja dominar o prato dos cães e gatos brasileiros até 2030

Unidade em Santa Catarina aposta em tecnologia e sustentabilidade para atender mercado pet em expansão no país

Gabriel Dias - 07 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Pexels)

A Nestlé Purina inaugurou uma nova fábrica de alimentos para animais de estimação em Vargeão, no Oeste de Santa Catarina, com investimento de R$ 2,5 bilhões.

Apesar de ser conhecida mundialmente por seus chocolates, a multinacional suíça decidiu apostar no crescimento do mercado pet e dedicou a nova unidade exclusivamente à produção de ração úmida premium para cães e gatos.

A planta industrial começou a operar utilizando tecnologias da chamada indústria 4.0, com sistemas avançados de automação e monitoramento digital.

O objetivo é ampliar a produção para atender tanto o mercado brasileiro quanto a demanda internacional por alimentos para pets.

Além da capacidade produtiva elevada, a fábrica também se destaca por adotar práticas de sustentabilidade. A unidade funciona com energia 100% renovável e utiliza soluções como caldeiras movidas a biomassa.

O projeto ainda inclui sistemas de economia de água, iluminação LED e tratamento de efluentes, alinhando a operação às metas ambientais da Nestlé, que pretende atingir a neutralidade de emissões até 2050.

A localização da unidade também foi estratégica. Instalada em uma região reconhecida pela produção de proteína animal, a fábrica poderá utilizar matérias-primas locais, provenientes principalmente das cadeias de suínos e aves, fortalecendo parcerias com fornecedores regionais.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!