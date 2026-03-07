Colocar sal grosso no ralo do banheiro: para que serve e por que é recomendado por encanadores

Um ingrediente simples pode ajudar a evitar mau cheiro e acúmulo de sujeira no banheiro. Veja aqui!

Daniella Bruno - 07 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

O sal grosso possui propriedades abrasivas e higroscópicas, o que explica por que muitos profissionais indicam o procedimento quinzenalmente. Quando utilizado corretamente, ele auxilia na manutenção da higiene do ralo e contribui para evitar odores desagradáveis no ambiente.

Os encanadores recomendam a limpeza dos ralos e dos canos alcançáveis para higienização, pois essa prática previne o surgimento de mau odor e ajuda na conservação da rede hidráulica. Além disso, ao manter o ralo limpo, você reduz as chances de entupimentos causados pelo acúmulo de resíduos.

Para inibir a proliferação de biofilme e limo nas paredes do ralo, o sal grosso, junto com a água quente, age como uma espécie de esfoliante natural. Essa combinação ajuda a remover limo das paredes internas, restos de sabonete, gordura corporal e até fios de cabelo que se acumulam com o tempo.

Como o sal grosso age na limpeza do ralo

Primeiramente, despeje uma pequena quantidade de sal grosso diretamente no ralo. Em seguida, adicione água quente com cuidado. A ação abrasiva do sal, aliada ao calor da água, facilita o desprendimento das sujeiras acumuladas.

A pergunta frequente sobre esse método de limpeza é se o sal grosso pode danificar os canos que saem do ralo. Tudo funciona melhor quando há equilíbrio, e com o sal grosso não seria diferente. Se usado moderadamente, ele é inofensivo para a maioria das tubulações modernas.

No entanto, é preciso atenção: se sua rede de canos for mais antiga e metálica, o sal grosso pode acelerar o processo de oxidação do material. Por isso, antes de adotar o método com frequência, é sempre importante entrar em contato com um encanador para avaliar as condições da instalação hidráulica.

Outros cuidados recomendados por profissionais

Além do uso do sal grosso, existem outros cuidados que podem facilitar sua rotina. A limpeza frequente e manutenções planejadas ajudam a evitar problemas maiores no futuro. Usar protetores de ralo também é uma alternativa em alta nos dias de hoje e bastante bem-vinda, pois impede que fios de cabelo e resíduos maiores entrem na tubulação.

Cuidados como o descarte correto de resíduos na rede de esgoto e até limpezas mensais com bicarbonato de sódio e vinagre são práticas que encanadores recomendam. Essas soluções auxiliam na conservação dos canos e mantêm o fluxo de água adequado.

Ao adotar essas medidas de forma consciente, você prolonga a vida útil da tubulação e reduz o risco de entupimentos e odores desagradáveis. Assim, pequenas ações preventivas fazem grande diferença na manutenção do banheiro.

