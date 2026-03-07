Nem manteiga, nem óleo: o segredo para fazer ovo mexido cremoso como nos cafés de hotel

Pequenos cuidados no preparo transformam um simples café da manhã em um prato macio, delicado e digno de hotel

Daniella Bruno - 07 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Os ovos mexidos servidos em cafés de hotel costumam ter uma textura macia e cremosa que chama atenção. Diferente do preparo comum, o segredo não está apenas nos ingredientes, mas principalmente na forma como o prato é feito.

Além disso, o controle da temperatura faz toda a diferença no resultado final. Quando o preparo acontece com cuidado, os ovos mantêm uma consistência delicada e muito mais agradável.

Em vez de usar manteiga ou óleo diretamente na frigideira em fogo alto, muitos cozinheiros preferem controlar melhor a temperatura e mexer os ovos constantemente durante o preparo.

Assim, o calor age de forma gradual e evita que os ovos cozinhem rápido demais.

Com esse processo mais cuidadoso, os ovos ficam úmidos e macios, sem aquela textura seca que muitas vezes aparece no preparo apressado.

O que você precisa para preparar

Antes de começar, separe alguns ingredientes simples. Apesar de ser uma receita básica, a escolha correta ajuda a alcançar uma textura mais cremosa.

Ingredientes

2 ou 3 ovos

1 pitada de sal

1 colher de sopa de leite ou creme de leite (opcional)

pimenta-do-reino a gosto

manteiga ou óleo apenas para finalizar (opcional)

Depois de separar tudo, você já pode iniciar o preparo. Organizar os ingredientes antes ajuda a manter o controle do tempo e da temperatura.

Como preparar ovos mexidos cremosos

Primeiramente, quebre os ovos em uma tigela e bata levemente com um garfo ou fouet. Em seguida, adicione o sal e, se quiser uma textura ainda mais suave, misture um pouco de leite ou creme de leite.

Depois disso, leve uma frigideira ao fogo baixo. Esse detalhe é essencial, pois os ovos são muito sensíveis ao calor. Se a temperatura estiver alta demais, eles cozinham rápido e ficam firmes.

Assim que despejar os ovos na frigideira, comece a mexer lentamente com uma espátula ou colher. Enquanto você mexe, o calor se distribui de forma mais uniforme e os ovos começam a engrossar de maneira gradual.

Além disso, mexer constantemente impede que partes da mistura cozinhem rápido demais. Dessa forma, a textura permanece macia e úmida durante todo o preparo.

Com fogo baixo e paciência para mexer devagar, é possível alcançar uma consistência mais delicada e cremosa. O resultado lembra o estilo servido em hotéis e restaurantes.

Por fim, retire os ovos do fogo antes de ficarem completamente firmes. O calor residual termina o cozimento e mantém a cremosidade do prato.

Se desejar, finalize com pimenta-do-reino e um pequeno toque de manteiga para realçar o sabor.

