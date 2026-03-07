Suplemento do sono: Anvisa proíbe e manda retirar melatonina das prateleiras de todo o país
Agência identificou irregularidades na composição e na publicidade de melatonina sublingual em gotas e determinou retirada imediata do produto do mercado
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a comercialização de um suplemento de melatonina usado para melhorar o sono. Além disso, o órgão determinou o recolhimento imediato do produto em todo o país após identificar irregularidades na composição e na divulgação publicitária.
O produto afetado é a melatonina sublingual em gotas sabor maracujá, fabricada pela empresa Vita BE Cosméticos Ltda. Com a decisão, a Anvisa proíbe a venda, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso do suplemento em todo o território nacional.
Anvisa identifica problemas na composição do suplemento
A Anvisa decidiu suspender o produto após analisar sua formulação. Segundo o órgão, o suplemento utilizava ingrediente que não passou por avaliação de segurança para uso pela via sublingual.
Nesse tipo de administração, o usuário coloca a substância embaixo da língua, o que permite absorção direta pela mucosa oral. Por esse motivo, a agência exige avaliação específica de segurança antes da comercialização.
Além disso, a Anvisa reforça que todos os ingredientes utilizados em suplementos alimentares precisam passar por análise técnica, principalmente quando envolvem formas diferenciadas de administração.
Propaganda do produto também apresentou irregularidades
Durante a fiscalização, a agência também identificou problemas na publicidade do suplemento.
A divulgação do produto atribuía efeitos como:
- regulação do sono
- prevenção da insônia
- promoção de “equilíbrio do corpo”
Entretanto, a legislação brasileira proíbe suplementos alimentares de apresentarem alegações terapêuticas sem autorização específica.
Por isso, a propaganda pode induzir o consumidor ao erro, o que também contribuiu para a decisão da Anvisa.
Produto precisa sair imediatamente do mercado
Após a decisão da agência, o produto precisa sair imediatamente das prateleiras e dos canais de venda em todo o país.
Além disso, a Anvisa orienta consumidores que possuem o suplemento a interromper o uso imediatamente.
Segundo o órgão, a medida possui caráter preventivo. Dessa forma, a agência busca proteger a saúde da população e garantir o cumprimento das normas sanitárias brasileiras.
O que é a melatonina
A melatonina é um hormônio responsável por regular o ciclo sono-vigília, ou seja, o ritmo biológico que controla os períodos de sono e vigília.
No Brasil, empresas podem comercializar a substância como suplemento alimentar, desde que cumpram todas as exigências estabelecidas pela Anvisa.
Por isso, os fabricantes precisam comprovar segurança, qualidade e composição adequada antes de colocar o produto no mercado.
Além disso, a agência mantém fiscalização constante sobre suplementos alimentares para reduzir riscos à saúde dos consumidores.
