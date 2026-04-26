Viagem no tempo: arquiteto mostra como era o Centro de Anápolis na década de 80

Michel Martins já é conhecido na cidade por reimaginar como seriam pontos famosos do município após "repaginada" arquitetônica

Davi Galvão - 26 de abril de 2026

Arquiteto utilizou I.A para trazer antiga Anápolis de volta. (Foto: @arquiteto_dacidade)

O arquiteto Michael Martins despertou a nostalgia dos moradores de Anápolis ao compartilhar uma reconstituição digital impressionante do Centro da cidade na década de 80.

Utilizando ferramentas de inteligência artificial para dar vida em fotografias reais, ele criou uma verdadeira “viagem no tempo” por ruas e prédios que moldaram a identidade urbana do município.

Ao longo do tour, os registros mostram como pontos da cidade mudaram ao longo das décadas, como a Barão do Rio Branco e até a antiga unidade das Casas Pernambucanas, que já era um marco do varejo local.

Outro ponto que chamou atenção foi a vista da Praça James Fanstone, que era bem mais arborizado que atualmente.

Falando de pontos icônicos, o vídeo também recria a fachada do saudoso Cine Santana, que ficava localizado em frente ao que hoje é a loja Riachuelo, bem como o antigo Clube Recreativo Anapolino, o famoso CRA.

Em tempo

Michel já é conhecido em Anápolis por utilizar ferramentas de inteligência artificial para reimaginar como seriam pontos famosos da cidade após uma repaginada arquitetônica.

O Mercado Municipal Carlos de Pina, o Central Parque Senador Onofre Quinan e a Avenida Dom Prudêncio, no bairro Jundiaí, são alguns dos pontos que já passaram pela ideia da requalificação.

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