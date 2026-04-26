Rua do Lazer se torna patrimônio imaterial de Goiânia

Lei reconheceu o local como um dos marcos mais simbólicos da vida cultural da capital

Natália Sezil - 26 de abril de 2026

Implementação da Rua do Lazer tem trazido movimento para o Centro de Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram)

Goiânia ganhou oficialmente mais um patrimônio imaterial na última sexta-feira (24), quando a Lei nº 11.614 passou a reconhecer no conjunto a Rua do Lazer, no Centro da cidade.

Considerada cenário cultural efervescente e palco central na requalificação do centro, a Rua do Lazer está localizada junto à Rua 8, que, “do outro lado” da Avenida Anhanguera, também aparece como plataforma para a revitalização.

O Projeto de Lei, assinado pelo prefeito Sandro Mabel (UB) e publicado no Diário Oficial do Município (DOM), partiu de uma proposta do vereador Wellington Bessa (DC).

Na Câmara, ele argumentou que “a Rua do Lazer é um dos marcos mais simbólicos da vida urbana e cultural de Goiânia”.

E continuou: “localizada na Rua 8, no coração do Setor Central, esse espaço foi idealizado como um ambiente voltado pra o convívio social, a expressão artística e a promoção de cidadania”.

O vereador considerou o espaço como pioneiro na proposta de ocupação urbana com foco no lazer, cultura e convivência.

Também reconheceu a Rua, inaugurada em 1981, como ponto de encontro consolidado entre artistas, estudantes, trabalhadores, turistas e moradores.

Para Bessa, a Rua do Lazer desempenha “papel central na formação da identidade cultural goianiense”, em uma importância que ultrapassa o aspecto físico para se ligar à memória coletiva, hábitos sociais e tradições culturais da população local.

Vale ressaltar que é na Rua 8 que está localizado, por exemplo, o Cine Ritz, considerado último cinema de rua da capital.

O pensamento debatido na lei agora aprovada é reforçado, desde 2024, pelo projeto “Ocupa o Centro”, que propõe a restrição de circulação de veículos motorizados no trecho da Rua 8 que fica entre a Avenida Anhanguera e a Rua 4, no Setor Central.

A medida vale às sextas-feiras e sábados a partir das 18h, e também aos domingos e feriados durante todo o dia.

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