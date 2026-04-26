Onde assistir Anápolis x Figueirense neste domingo (26) pela Série C do Brasileirão

Anápolis recebe Figueirense pela 4ª rodada da Série C; na estréia do novo técnico, o Galo da Comarca tenta reagir a má fase

Gustavo de Souza -
Onde assistir Anápolis x Figueirense neste domingo (26) pela Série C do Brasileirão
(Imagem: Ilustração/Portal 6)

Anápolis e Figueirense entram em campo neste domingo (26), às 17h, pela 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no Estádio Jonas Duarte e reúne equipes que  vivem momentos diferentes neste início de competição.

O Galo da Comarca chega pressionado para a partida após não somar nenhum ponto na tabela, sendo derrotado nas três primeiras rodadas. O clube anapolino ocupa a lanterna do torneio e busca usar o fator casa para iniciar uma reação no campeonato.

Do outro lado, o Figueirense tenta manter o embalo depois de encerrar a má fase na rodada anterior. Após empate e derrota nos primeiros duelos, o Figueira venceu o Botafogo-PB na rodada passada e pôde respirar na 12ª colocação.

Leia também

A partida também marca a estreia de Evaristo Piza no comando do Anápolis. Apresentado durante a semana, o foco na sua primeira atuação é dar personalidade ao jogo da equipe, almejando reverter o cenário negativo atual.

Onde assistir Anápolis x Figueirense neste domingo (26) pela Série C do Brasileirão

Data: domingo, 26 de abril de 2026

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO)

Onde assistir: SportyNet+ (pay per view)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gustavo de Souza

Estudante de jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e repórter do Portal 6.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.