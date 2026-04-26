Onde assistir Anápolis x Figueirense neste domingo (26) pela Série C do Brasileirão

Anápolis recebe Figueirense pela 4ª rodada da Série C; na estréia do novo técnico, o Galo da Comarca tenta reagir a má fase

Gustavo de Souza - 26 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Portal 6)

Anápolis e Figueirense entram em campo neste domingo (26), às 17h, pela 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no Estádio Jonas Duarte e reúne equipes que vivem momentos diferentes neste início de competição.

O Galo da Comarca chega pressionado para a partida após não somar nenhum ponto na tabela, sendo derrotado nas três primeiras rodadas. O clube anapolino ocupa a lanterna do torneio e busca usar o fator casa para iniciar uma reação no campeonato.

Do outro lado, o Figueirense tenta manter o embalo depois de encerrar a má fase na rodada anterior. Após empate e derrota nos primeiros duelos, o Figueira venceu o Botafogo-PB na rodada passada e pôde respirar na 12ª colocação.

A partida também marca a estreia de Evaristo Piza no comando do Anápolis. Apresentado durante a semana, o foco na sua primeira atuação é dar personalidade ao jogo da equipe, almejando reverter o cenário negativo atual.

Onde assistir Anápolis x Figueirense neste domingo (26) pela Série C do Brasileirão

Data: domingo, 26 de abril de 2026

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO)

Onde assistir: SportyNet+ (pay per view)

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