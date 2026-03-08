Com emenda de Rubens Otoni, Taça das Favelas se consolida como política de inclusão em Valparaíso

Iniciativa viabilizada pelo deputado federal fortalece o esporte nas periferias e abre portas para jovens, mostrando a força do mandato na transformação social

Danilo Boaventura - 08 de março de 2026

Taça das Favelas 2026 teve finais realizadas em Valparaíso de Goiás. (Foto: Cufa Goiás)

A realização de mais uma edição da Taça das Favelas em Valparaíso de Goiás, viabilizada por uma emenda parlamentar do deputado federal Rubens Otoni, transcende o evento esportivo e se firma como um exemplo concreto de política pública voltada para a inclusão social e o desenvolvimento de comunidades periféricas. A iniciativa reforça o papel do mandato parlamentar como ferramenta de transformação direta na vida dos cidadãos.

Em suas declarações, Otoni destacou a relevância da competição não apenas como um torneio de futebol, mas como um mecanismo de fortalecimento do esporte nas periferias e, principalmente, como uma plataforma para a juventude.

Segundo o deputado, “iniciativas como essa ajudam a abrir oportunidades e transformar vidas através do futebol”, uma visão que ressalta o esporte como vetor de desenvolvimento humano e social.

O direcionamento de recursos via emenda parlamentar para projetos de base, como a Taça das Favelas, evidencia um modelo de gestão pública que prioriza o contato direto com as necessidades da população.

Em vez de se concentrarem apenas em grandes obras de infraestrutura, essas ações capilarizadas promovem um impacto significativo no cotidiano das comunidades, oferecendo alternativas de lazer, cultura e, fundamentalmente, de futuro para os jovens.

A competição, que mobiliza bairros e revela talentos, funciona como um potente instrumento de combate à ociosidade e à exposição a riscos sociais.

Ao fomentar um ambiente de disciplina, trabalho em equipe e superação, o evento contribui para a formação cidadã dos participantes e fortalece os laços comunitários, consolidando a Taça das Favelas não apenas no calendário esportivo, mas como um pilar de esperança e oportunidade para a periferia.

