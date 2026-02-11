Rubens Otoni tem eleitor cativo em Anápolis e lidera todos os cenários, aponta Directa

Deputado federal pelo PT também não tem concorrentes diretos no campo da esquerda na cidade

Samuel Leão - 11 de fevereiro de 2026

Deputado federal Rubens Otoni. (Foto: Letícia Silvestre)

O Portal 6 apurou a pesquisa Directa e, no âmbito das candidaturas a deputado federal, ela revela que o deputado federal Rubens Otoni demonstra uma forte base eleitoral na cidade, liderando os cenários para a cadeira.

A pesquisa, registrada no TSE sob o número 04010/2026, foi realizada em fevereiro de 2026, ouviu 600 eleitores anapolinos e traz um cenário inicial para as eleições.

No levantamento estimulado, Rubens Otoni aparece na frente com 9,20% das intenções de voto. Ele é seguido por Major Vitor Hugo, com 8,40%, e Delegado Waldir, que obteve 7,20%. Bruno Peixoto (6,70%), Professor Alcides (6,10%), Silvye Alves (5,40%), Fred Rodrigues (5,40%) e Adriano do Baldy (5,10%) também foram citados.

João Campos registrou 3,40% e Adriana Accorsi, 2,30%. O percentual de votos nulos foi de 5,10%, e 23,10% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar.

No cenário espontâneo, onde os nomes não são apresentados, Rubens Otoni mantém a liderança com 4,30% da preferência. Gustavo Gayer aparece com 3,10%, seguido por Bruno Peixoto (1,80%), José Nelto (1,50%) e Magda Mofatto (1,10%).

A alta taxa de não sabe/não opinou, que atingiu 75,80%, indica que a maioria dos eleitores ainda não definiu seu voto espontaneamente.

Além da liderança nos cenários, a pesquisa sugere que Rubens Otoni não enfrenta concorrentes diretos significativos no campo da esquerda em Anápolis, o que pode fortalecer sua posição na disputa por uma vaga na Câmara Federal.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!