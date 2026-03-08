Parece produtividade, mas é excesso de trabalho: 5 sinais de que você está perto do burnout

Quando a produtividade e autocobrança excessiva se tornam rotinas, o burnout aparece; veja sinais de alerta que muitos ignoram no dia a dia

Gabriel Dias - 08 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Pexels)

Como diz o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, vivemos em uma sociedade marcada pelo adoecimento psíquico. A positividade tóxica e a alta cobrança fazem com que nos cobremos mais do que o necessário, esgotando até a última gota de suor.

Insistir no excesso de trabalho pode trazer consequências graves à saúde mental e causar até mesmo o burnout, distúrbio emocional marcado por sintomas de exaustão, irritabilidade e desgaste por causa do trabalho.

O burnout não costuma chegar de uma vez. Ele vai se aproximando em pequenos avisos que, no corre-corre, acabam normalizados. Ficar atento a esses sinais pode evitar que o problema avance.

5 sinais comuns de que você está perto do burnout:

Cansaço que não passa

Mesmo dormindo, você acorda esgotado e sente que a energia não volta ao longo do dia.

Irritabilidade e impaciência fora do padrão

Coisas pequenas viram gatilho. Você reage mais forte do que gostaria, inclusive com quem não tem culpa.

Queda de concentração e memória

Erros bobos aumentam, tarefas simples demoram mais e a mente parece “travada”.

Distanciamento emocional do trabalho

Você perde o interesse, faz tudo no automático e sente uma espécie de “anestesia” ou cinismo, como se a vida entrasse em um modo automático.

Sintomas físicos frequentes

Dor de cabeça, tensão muscular, taquicardia, alterações no apetite e problemas gastrointestinais podem aparecer.

Se você se identificou com mais de um ponto, vale desacelerar e buscar apoio. O burnout é um problema de saúde que precisa de atenção e assistência profissional.

