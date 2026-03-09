A maior cobra já medida precisou ser carregada por 9 homens e entrou para o Guinnes pelo tamanho

Com mais de sete metros de comprimento, animal impressionou pela força, peso e pela operação montada para retirá-lo do local

A maior cobra já medida
Uma serpente de proporções raríssimas entrou para a história ao ser reconhecida como a maior cobra já medida em ambiente selvagem.

O animal, uma píton-reticulada, alcançou 7,22 metros de comprimento e aproximadamente 96 quilos, números que ajudaram a garantir um lugar no Guinness World Records e chamaram atenção em todo o mundo.

O porte extraordinário exigiu uma verdadeira operação para o transporte.

Segundo o relato que acompanha o caso, nove homens precisaram se unir para carregar a cobra, em uma cena que rapidamente virou símbolo do tamanho impressionante do animal.

Mais do que o comprimento, o peso e a força da serpente tornaram o momento ainda mais impactante.

A espécie já é conhecida por estar entre as maiores do planeta e costuma despertar curiosidade justamente por unir tamanho, potência e capacidade de capturar presas por constrição, ou seja, sem veneno.

Cobra gigante se torna a maior do mundo e precisa de 9 homens para ser carregada

Mesmo assim, encontrar um exemplar com dimensões tão acima da média é algo incomum e suficiente para transformar o registro em um marco no mundo animal.

O caso também reacendeu o interesse do público por cobras gigantes e pelos limites que a natureza ainda pode surpreender.

Em tempos de viralização rápida nas redes sociais, a imagem de um grupo de homens carregando a serpente ajudou a ampliar ainda mais a repercussão do episódio.

Mais do que um recorde, o registro virou um lembrete de que a fauna selvagem ainda guarda exemplares capazes de desafiar a lógica e impressionar até os observadores mais experientes.

