Não é no armário, nem na geladeira: o lugar certo para guardar frutas e fazê-las durar muito mais tempo

Um erro comum na cozinha pode fazer frutas estragarem muito mais rápido do que deveriam

Daniella Bruno - 09 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

As frutas são alimentos que, dependendo da forma em que você as armazena, você está sentenciando-as a apodrecerem muito mais rápido do que deveriam.

Cada fruta possui um ambiente mais favorável para conservação e, se suas frutas estão ficando murchas, apodrecendo ou até mesmo com um gosto diferente, é bem provável que o problema esteja na maneira como elas estão sendo guardadas.

Por isso, entender como armazená-las corretamente faz toda a diferença. Com algumas mudanças simples, é possível prolongar a vida útil desses alimentos e evitar desperdícios.

Além disso, quando as frutas duram mais tempo, você também evita gastos desnecessários comprando novos alimentos com tanta frequência.

Mas por que o local influencia tanto nesse processo? A resposta está no próprio funcionamento das frutas. Diferente do que muita gente imagina, as frutas são alimentos vivos. Mesmo depois de colhidas, elas continuam passando por processos naturais de amadurecimento.

Nesse contexto, entra um elemento fundamental: o etileno. As frutas continuam liberando etileno mesmo depois de colhidas. O etileno é um gás natural produzido pelas próprias frutas que atua como um hormônio vegetal responsável por acelerar o amadurecimento.

Isso significa que, quanto maior a concentração desse gás no ambiente, mais rápido as frutas amadurecem. Consequentemente, se o armazenamento for inadequado, uma fruta que ainda está boa pode estragar em poucos dias.

Em ambientes fechados, quentes ou com pouca circulação de ar, esse gás se acumula com mais facilidade e acelera ainda mais o processo de deterioração.

Além disso, três fatores influenciam diretamente nesse processo: temperatura, umidade e circulação de ar. Quando esses elementos não estão equilibrados, o amadurecimento acontece de forma acelerada e muitas frutas acabam estragando antes do tempo esperado.

Por que o armazenamento correto faz tanta diferença

Primeiramente, é importante entender que cada tipo de fruta reage de maneira diferente ao ambiente. Algumas precisam de temperaturas mais baixas para se conservar melhor, enquanto outras podem sofrer danos quando colocadas na geladeira.

Quando a temperatura está muito alta, por exemplo, o metabolismo das frutas acelera. Como resultado, elas amadurecem rapidamente e podem apodrecer em pouco tempo.

Por outro lado, quando a temperatura é muito baixa para determinadas frutas, a polpa pode sofrer alterações na textura e no sabor.

Além disso, a circulação de ar também desempenha um papel importante. Ambientes muito fechados fazem com que o etileno se concentre ao redor das frutas, o que acelera o amadurecimento coletivo.

Outro erro bastante comum acontece quando diferentes tipos de frutas são armazenados juntos sem nenhuma organização. Isso porque algumas frutas liberam muito mais etileno do que outras.

Dessa forma, elas acabam “contaminando” as frutas ao redor, fazendo com que todas amadureçam muito mais rápido.

Frutas como banana, maçã, manga e abacate, por exemplo, liberam grandes quantidades de etileno e podem acelerar o amadurecimento de outras frutas próximas.

Quais frutas vão e quais não vão para a geladeira

Para conservar melhor os alimentos, também é importante saber quais frutas devem ou não ser armazenadas na geladeira.

Algumas frutas se conservam melhor fora da geladeira, principalmente enquanto ainda estão amadurecendo. Entre elas estão:

Frutas que não devem ir para a geladeira (antes de maduras):

.Banana

.Manga

.Mamão

.Abacate

.Abacaxi

.Melão inteiro

Essas frutas amadurecem melhor em temperatura ambiente. Depois de maduras, algumas até podem ser levadas à geladeira para prolongar a conservação.

Por outro lado, existem frutas que se beneficiam diretamente da refrigeração. Isso acontece porque a temperatura baixa desacelera o amadurecimento e ajuda a manter a textura e o frescor por mais tempo.

Frutas que podem ir para a geladeira:

.Maçã

.Uva

.Morango

.Kiwi

.Ameixa

.Pera madura

Portanto, organizar corretamente o armazenamento das frutas não é apenas uma questão de organização da cozinha. Na prática, esse cuidado ajuda a preservar sabor, textura e qualidade dos alimentos por muito mais tempo.

No final das contas, pequenas mudanças no dia a dia podem fazer uma grande diferença.

Ao separar corretamente as frutas, controlar a temperatura e garantir uma boa circulação de ar, é possível evitar que elas estraguem rapidamente e aproveitar melhor cada alimento comprado.

