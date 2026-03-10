Colocar cubo de gelo na nuca: para que serve e por que a técnica é recomendada

Estratégia simples que viralizou nas redes pode ajudar a reduzir sintomas de ansiedade ao estimular o nervo vago e desacelerar o corpo em momentos de estresse

Gabriel Yuri Souto - 10 de março de 2026

(Foto: Freepik)

Muitas pessoas buscam formas rápidas de aliviar a ansiedade no dia a dia, principalmente em momentos de tensão ou sobrecarga emocional. Entre as técnicas que vêm ganhando destaque, uma chama atenção pela simplicidade: colocar um cubo de gelo na nuca por alguns segundos.

De acordo com especialistas citados no conteúdo, o contato do gelo com a região da nuca pode provocar uma resposta fisiológica capaz de ajudar o corpo a se acalmar rapidamente.

Técnica estimula nervo responsável por desacelerar o corpo

Segundo especialistas, o efeito ocorre porque o choque térmico provocado pelo gelo estimula o nervo vago, uma estrutura importante do sistema nervoso parassimpático.

Esse sistema é responsável por regular funções que ajudam o organismo a relaxar, como a desaceleração dos batimentos cardíacos e a redução da sensação de alerta constante.

Quando o gelo entra em contato com a região da nuca, o estímulo frio pode ativar esse mecanismo natural do corpo. Como consequência, muitas pessoas relatam sensação de alívio, respiração mais controlada e redução da intensidade da ansiedade.

Reflexo natural do organismo pode ajudar em momentos de estresse

Outro fator citado por especialistas é a ativação do chamado “reflexo do mergulhador”, uma resposta fisiológica que o corpo apresenta ao entrar em contato com água fria.

Esse reflexo ajuda o organismo a regular funções vitais, especialmente o ritmo cardíaco. Por isso, ao sentir o frio intenso na região da nuca, o corpo pode responder diminuindo a frequência dos batimentos e promovendo uma sensação de calma.

Embora o efeito possa variar de pessoa para pessoa, a técnica costuma ser considerada segura quando utilizada de forma ocasional.

Técnica pode ajudar, mas não substitui tratamento

Apesar de ser simples e prática, especialistas reforçam que o uso do cubo de gelo na nuca não substitui tratamentos médicos ou psicológicos para transtornos de ansiedade.

A estratégia pode funcionar como uma ferramenta momentânea para aliviar desconfortos emocionais, especialmente em situações pontuais de estresse ou tensão.

Ainda assim, profissionais de saúde recomendam combinar esse tipo de prática a estratégias comprovadas para o cuidado da saúde mental, como exercícios de respiração, meditação e acompanhamento psicológico.

Caso a ansiedade esteja interferindo na rotina, no sono ou nas relações pessoais, buscar ajuda profissional é fundamental. Psicólogos e outros especialistas estão preparados para o tratamento adequado e oferecer suporte durante o processo.

