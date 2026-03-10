Fim do trabalho humano? Como o avanço da tecnologia acelera a substituição de pessoas por máquinas nas empresas

Tecnologias como automação e inteligência artificial transformam o mercado de trabalho, pressionando profissões e exigindo novas habilidades

Gustavo de Souza - 10 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Governo do Espírito Santo)

A presença de máquinas e algoritmos nas empresas deixou de ser apenas uma previsão futurista. Sistemas de inteligência artificial, robótica e automação já integram rotinas produtivas, administrativas e logísticas, alterando a forma como tarefas são realizadas e reorganizando funções antes desempenhadas exclusivamente por trabalhadores.

No Brasil, dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram a velocidade dessa transformação. O uso de inteligência artificial entre empresas industriais com 100 ou mais empregados saltou de 16,9% em 2022 para 41,9% em 2024.

No mesmo levantamento, 30,5% das empresas declararam utilizar robótica e 77,2% afirmaram operar com computação em nuvem. Entre as organizações que adotaram tecnologias digitais avançadas, 90,3% apontaram aumento de eficiência como principal benefício.

Profissões sob pressão

Estudos internacionais indicam que tarefas repetitivas e baseadas em processamento de informação estão entre as mais expostas à automação. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), ocupações clericais, e parte das funções administrativas, apresentam maior grau de exposição à inteligência artificial generativa.

Mesmo assim, a tendência observada é de transformação das funções, e não necessariamente de eliminação imediata de profissões. Em muitos casos, algoritmos passam a executar atividades operacionais, enquanto trabalhadores se concentram em tarefas de análise, supervisão e tomada de decisão.

O futuro do trabalho

Projeções do Fórum Econômico Mundial indicam que mudanças estruturais na economia podem afetar cerca de 22% dos empregos atuais até 2030. O relatório aponta a criação potencial de 170 milhões de novos postos de trabalho, enquanto aproximadamente 92 milhões podem ser deslocados pela transformação do mercado.

Entre as ocupações com maior tendência de queda aparecem funções administrativas e clericais, como caixas e assistentes administrativos, pressionadas pela digitalização e pela automação de processos.

Ao mesmo tempo, áreas como tecnologia da informação, análise de dados e inteligência artificial estão entre as que devem registrar maior crescimento.

Desafio para trabalhadores e governos

O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que quase 40% do emprego global esteja exposto à inteligência artificial. Segundo o organismo, a tecnologia pode elevar a produtividade e estimular o crescimento econômico, mas também corre o risco de ampliar desigualdades entre trabalhadores com diferentes níveis de qualificação.

Nesse cenário, especialistas apontam a qualificação profissional e o desenvolvimento de novas habilidades digitais como fatores decisivos para adaptação ao novo mercado.

Mais do que eliminar completamente o trabalho humano, o avanço tecnológico tende a redefinir o tipo de atividade exercida nas empresas, exigindo profissionais cada vez mais preparados para atuar ao lado das máquinas.

