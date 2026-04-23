Trabalhadores de todo o país ganham presente antes do fim da escala 6×1

Feriado de 1º de maio em 2026 cai na sexta-feira e garante três dias seguidos de descanso para trabalhadores com carteira assinada

Gabriel Dias - 23 de abril de 2026

(Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

O calendário de 2026 reserva uma pausa estratégica para trabalhadores com carteira assinada, justamente em meio ao avanço das discussões sobre o fim da escala 6×1 no Brasil.

Antes de qualquer mudança estrutural na jornada de trabalho, milhões de brasileiros já terão um período maior de descanso garantido.

Isso porque o feriado do Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio, cairá em uma sexta-feira. Na prática, a data cria um fim de semana prolongado com três dias consecutivos de folga, beneficiando diretamente quem atua sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Feriado prolongado antecipa debate

O descanso estendido surge em um momento em que o Congresso Nacional discute alterações profundas na jornada de trabalho. Entre as propostas em análise, está o fim da escala 6×1, modelo em que o trabalhador cumpre seis dias seguidos de expediente para ter apenas um dia de descanso.

Atualmente, a escala mais comum no país é a 5×2, que garante dois dias de folga por semana e respeita o limite de 44 horas semanais previsto na legislação trabalhista.

Mudanças ainda dependem de aprovação

Projetos que tratam da redução da jornada já avançaram na Câmara dos Deputados, com parecer favorável na fase inicial de tramitação. O próximo passo envolve a análise do mérito, antes de uma possível votação em plenário.

Além disso, o governo federal também propôs reduzir a carga horária semanal para 40 horas, mantendo o modelo de cinco dias de trabalho. No entanto, qualquer mudança definitiva ainda depende de negociação política e avaliação dos impactos econômicos.

Especialistas destacam que feriados prolongados ajudam a reacender o debate sobre qualidade de vida, ao mostrar, na prática, os efeitos de períodos maiores de descanso na rotina dos trabalhadores.

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