O futuro está chegando: Inteligência Artificial poderá assumir tarefas do dia a dia, como chamar Uber e pedir delivery

Nova função em desenvolvimento permite que o Gemini execute ações em apps no Android, com supervisão do usuário e foco em segurança

Gustavo de Souza - 27 de fevereiro de 2026

(Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

Abrir aplicativo, escolher opções, confirmar pedido. A rotina digital pode estar prestes a mudar. O Google anunciou uma nova fase do Gemini no Android que permite ao assistente executar tarefas diretamente em aplicativos, como chamar um carro por app ou pedir comida.

A novidade está em fase beta e, inicialmente, será compatível com aplicativos selecionados nas categorias de transporte e alimentação, como Uber e Grubhub.

O lançamento começa em dispositivos específicos, como Pixel 10, Pixel 10 Pro e a linha Samsung Galaxy S26, nos Estados Unidos e na Coreia do Sul.

Como funciona a automação

O processo começa com um comando simples ao Gemini. A partir disso, a inteligência artificial abre o aplicativo no próprio aparelho e executa as etapas necessárias, como selecionar endereço, escolher itens ou avançar até a tela de confirmação.

O usuário acompanha tudo em tempo real. É possível interromper a ação, assumir o controle manualmente ou revisar as escolhas antes de concluir o pedido.

Segundo o Google, as automações só são iniciadas mediante comando explícito. Durante a execução, o sistema opera em um ambiente isolado, com acesso restrito apenas aos aplicativos envolvidos na tarefa.

Android mais “inteligente”

Durante o evento Samsung Unpacked 2026, Sameer Samat, presidente do ecossistema Android, afirmou que a plataforma evolui para além de um sistema operacional, tornando-se um “sistema inteligente”.

A expectativa é ampliar o número de aplicativos e ações compatíveis nas próximas atualizações.

A tecnologia combina integração direta com apps, quando desenvolvedores oferecem suporte, e raciocínio automatizado para interagir com interfaces quando não há integração específica.

Outras novidades anunciadas

Além das automações, o Google expandiu recursos de segurança. A detecção de golpes em chamadas será ampliada para a linha Galaxy S26 nos Estados Unidos.

O Gemini também passa a identificar mensagens de texto fraudulentas diretamente no dispositivo em modelos Pixel 10.

Já o recurso “Circular para Pesquisar” agora reconhece múltiplos objetos na tela, permitindo buscas simultâneas sobre diferentes itens exibidos em uma mesma imagem.

A proposta é reduzir etapas, ganhar tempo e tornar o smartphone cada vez mais autônomo, mas sempre sob supervisão do usuário.

