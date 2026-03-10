Governo do Reino Unido pode pagar até R$ 280 mil para imigrantes saírem voluntariamente do país

Plano piloto do governo britânico oferece um bom dinheiro por família para reduzir custos com hotéis que abrigam solicitantes de asilo

Gustavo de Souza - 10 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Michael Starkie/Unsplash)

O governo do Reino Unido anunciou um plano piloto que pode pagar até 40 mil libras por família — cerca de R$ 280 mil — para solicitantes de asilo que tiveram o pedido negado e aceitarem deixar o país voluntariamente.

A medida faz parte da estratégia de Londres para reduzir os custos do sistema de acolhimento e acelerar o retorno de pessoas que já não têm direito legal de permanecer no território britânico.

A iniciativa foi apresentada pelo Home Office, o ministério responsável pela imigração, e deve começar como um programa de teste em 2026. O foco inicial são famílias que tiveram o pedido de asilo rejeitado e que atualmente vivem em hotéis pagos pelo governo.

Incentivo financeiro para retorno voluntário

Segundo a proposta, o incentivo pode chegar a até 10 mil libras por pessoa, com limite de 40 mil libras por família. A quantia é oferecida para estimular o retorno voluntário ao país de origem, evitando processos mais longos de remoção forçada.

O governo britânico afirma que a política busca tornar o sistema migratório mais eficiente e reduzir o tempo de permanência de famílias em acomodações temporárias financiadas pelo Estado.

Custo elevado com hotéis

O custo dessas hospedagens tem sido um dos principais argumentos usados pelas autoridades para defender mudanças na política migratória. Dados do próprio governo indicam que manter uma família de três pessoas em um hotel do sistema de asilo pode custar até 158 mil libras por ano — mais de R$ 1 milhão.

Atualmente, milhares de solicitantes de asilo ainda vivem em hotéis contratados pelo governo enquanto aguardam decisões ou processos relacionados à imigração.

Saída voluntária ou remoção

O plano prevê priorizar o retorno voluntário das famílias que se enquadram nos critérios do programa. No entanto, autoridades britânicas afirmam que, caso a oferta seja recusada, a tendência é que o governo avance para processos de remoção forçada quando o retorno ao país de origem for considerado seguro.

A proposta integra um pacote mais amplo de medidas adotadas pelo Reino Unido para reduzir os gastos do sistema de asilo e reorganizar a gestão migratória, tema que tem dominado o debate político no país nos últimos anos.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!