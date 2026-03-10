Na correria do dia a dia, 6 estratégias simples para gastar menos no supermercado

Organização, atenção às promoções e escolhas sazonais ajudam a reduzir gastos no supermercado sem comprometer a qualidade da alimentação

Gustavo de Souza - 10 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Valter Campanato/Agência Brasil)

Com o orçamento apertado e a rotina cada vez mais corrida, fazer compras no supermercado exige atenção redobrada. Pequenas decisões na hora de montar o carrinho podem representar economia significativa ao final do mês.

Especialistas em consumo e órgãos de defesa do consumidor apontam que planejamento e informação são aliados importantes para evitar gastos desnecessários. A seguir, confira seis estratégias simples que ajudam a economizar sem abrir mão da qualidade dos alimentos.

1. Planeje o cardápio da semana

Antes de sair de casa, vale definir o que será consumido nos próximos dias. Planejar as refeições evita compras por impulso e reduz o desperdício de alimentos que acabam esquecidos na geladeira.

Além disso, a lista de compras fica mais objetiva, o que ajuda a manter o foco no que realmente é necessário.

2. Estabeleça um teto de gasto

Definir um valor máximo antes de ir ao supermercado é uma forma eficaz de manter o controle do orçamento. Com um limite estabelecido, o consumidor tende a priorizar itens essenciais.

A medida também ajuda a avaliar melhor promoções e comparar preços entre marcas.

3. Use aplicativos de comparação de preços

Ferramentas digitais podem ajudar a identificar onde determinados produtos estão mais baratos. Aplicativos, encartes virtuais e clubes de desconto permitem comparar valores antes mesmo de chegar ao mercado.

Esse hábito facilita a escolha mais econômica e evita pagar mais caro por itens comuns.

4. Fique atento aos alimentos da estação

Frutas, legumes e verduras costumam ficar mais baratos durante a época de colheita. Isso ocorre porque a oferta aumenta, o que tende a reduzir os preços.

Além da economia, consumir alimentos sazonais também contribui para uma dieta mais variada.

5. Prefira comprar em dias de promoção

Muitos supermercados concentram ofertas em dias específicos da semana, especialmente para hortifrúti e carnes. Aproveitar essas datas pode reduzir consideravelmente o valor da compra.

O ideal, no entanto, é aproveitar promoções apenas de produtos que já estavam na lista.

6. Evite ir ao mercado com fome ou muitas vezes por semana

Entrar no supermercado com fome pode levar a escolhas impulsivas e gastos maiores. Pesquisas sobre comportamento do consumidor mostram que essa condição aumenta a tendência de comprar além do planejado.

Também é recomendável evitar visitas frequentes ao mercado. Quanto mais vezes se entra no estabelecimento, maiores são as chances de comprar itens desnecessários.

