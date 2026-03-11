Com 18,7 metros e 1.200 toneladas: o rotor gigante de Belo Monte que impressiona engenheiros e gera energia para milhões de brasileiros

11 de março de 2026

Escondido dentro da casa de força da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, um equipamento monumental revela a dimensão real da engenharia por trás da geração de energia no Brasil.

Trata-se do rotor de um dos geradores da usina, uma estrutura de proporções gigantescas que desempenha papel essencial na transformação da força do rio Xingu em eletricidade.

A peça chama atenção não apenas pelo tamanho, mas também pelo peso. O rotor possui cerca de 18,7 metros de diâmetro, 2,5 metros de altura e aproximadamente 1.200 toneladas.

Ele integra o conjunto responsável por converter a energia mecânica produzida pelo movimento da água em energia elétrica que abastece milhões de pessoas no país.

Na prática, o rotor funciona como a parte móvel do gerador. Quando a água movimenta as turbinas da usina, essa força é transmitida por um eixo que faz o rotor girar dentro do estator, componente fixo do sistema.

Esse movimento é o que permite a geração de eletricidade que depois é enviada ao Sistema Interligado Nacional.

Belo Monte é considerada a maior hidrelétrica 100% brasileira e possui capacidade instalada total de 11.233,1 megawatts.

A usina opera com 24 unidades geradoras, sendo 18 instaladas na casa de força principal e outras seis no sítio de Pimental.

Cada uma das unidades principais tem potência nominal de aproximadamente 611 megawatts, enquanto as turbinas da estrutura complementar possuem capacidade menor, de cerca de 38,85 megawatts cada.

A dimensão dos equipamentos acompanha a escala da usina. Além do rotor gigante, outras peças do sistema hidráulico também impressionam pelo tamanho.

A roda da turbina do tipo Francis, por exemplo, chega a pesar cerca de 320 toneladas e mede aproximadamente oito metros de diâmetro.

A instalação do rotor foi considerada um dos momentos mais complexos da montagem da usina. Para posicionar o equipamento dentro da casa de força, foram utilizadas duas pontes rolantes acopladas, cada uma com capacidade de elevação de 800 toneladas.

Belo Monte entrou em operação de forma gradual entre 2016 e 2019, quando a última unidade geradora foi ativada. Desde então, a usina passou a ocupar papel estratégico no abastecimento de energia do país.

Segundo dados institucionais divulgados pela concessionária responsável, a capacidade instalada da hidrelétrica é suficiente para atender cerca de 63 milhões de pessoas, dependendo das condições de operação do sistema elétrico nacional.

