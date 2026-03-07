Mansão sobre rodas: casal transforma ônibus com piscina, deck e energia solar para rodar o Brasil e depois dar a volta ao mundo

Casal adapta ônibus de dois andares com piscina, deck e energia solar para viver viajando pelo Brasil desde 2018

Gabriel Dias - 07 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Sítio da Erika)

Trocar uma casa tradicional por um ônibus adaptado pode parecer radical, mas foi exatamente essa escolha que mudou a vida de Marta e Júnior.

Desde 2018, o casal vive na estrada em um motor-home de dois andares que transformaram em uma verdadeira mansão sobre rodas, equipada para rodar o Brasil com conforto.

Batizado de Arara Azul, o veículo foi totalmente adaptado para funcionar como uma casa completa.

O ônibus conta com sala ampla, cozinha equipada, banheiro de alto padrão, quarto principal e áreas que podem se transformar em até quatro dormitórios, permitindo receber filhos, netos e amigos durante as viagens.

Ao subir para o segundo andar, a sensação é a de entrar em um pequeno apartamento. A sala possui sofá confortável, televisão e até uma cristaleira com adega climatizada, instalada com travas especiais para evitar danos durante o movimento do veículo.

Logo ao lado fica a cozinha, planejada para aproveitar ao máximo cada espaço do ônibus. O ambiente inclui geladeira grande, cooktop de cinco bocas, pia em granito e armários sob medida, garantindo praticidade mesmo durante longos períodos na estrada.

O banheiro também foge do padrão comum de motor homes. O casal instalou box, banheira e armários bem distribuídos, criando um ambiente que lembra um banheiro de casa tradicional.

Entre os detalhes mais curiosos está o deck no teto do ônibus, utilizado como área de lazer para apreciar paisagens durante as paradas.

Outro destaque é a piscina instalada em um compartimento inferior, equipada com iluminação em LED e sistema de filtragem.

Para garantir autonomia na estrada, o veículo possui sistema de energia solar e internet via satélite, permitindo que o casal trabalhe e permaneça conectado mesmo em lugares mais isolados.

Após percorrer grande parte do Brasil e países vizinhos em veículos menores, Marta e Júnior agora planejam explorar todo o país com calma e depois dar a volta ao mundo com sua casa sobre rodas.

