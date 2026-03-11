Segundo a psicologia, as pessoas mais solitárias muitas vezes são as mais gentis e prestativas

Algumas características valorizadas nas relações podem trazer efeitos emocionais que poucos imaginam

Layne Brito - 11 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Nem sempre a solidão está ligada à rejeição ou ao isolamento evidente. Em muitos casos, ela atinge justamente quem está cercado de pessoas, mantém boas relações e se mostra sempre disposto a ajudar.

Segundo a psicologia, indivíduos mais gentis, prestativos e emocionalmente disponíveis podem carregar um sentimento silencioso de solidão que quase ninguém percebe.

Isso acontece porque essas pessoas costumam assumir, sem perceber, o papel de apoio dentro dos grupos.

São elas que escutam desabafos, oferecem conselhos, organizam encontros e aparecem nos momentos difíceis.

Com o tempo, acabam sendo vistas como equilibradas, fortes e autossuficientes, o que leva os outros a acreditarem que não precisam de cuidado na mesma medida.

O problema é que, por trás dessa imagem de estabilidade, pode existir cansaço emocional, sensação de invisibilidade e falta de reciprocidade.

Quem está sempre pronto para amparar os demais nem sempre encontra alguém disposto a perguntar se também precisa de ajuda.

E é nesse ponto que a solidão se instala de forma mais profunda: não pela ausência de companhia, mas pela falta de acolhimento real.

A psicologia aponta que relações desequilibradas, em que uma pessoa oferece muito mais do que recebe, tendem a gerar desgaste afetivo ao longo do tempo.

Por isso, parecer forte o tempo todo nem sempre é sinal de bem-estar. Muitas vezes, é apenas uma forma silenciosa de lidar com a própria vulnerabilidade.

Reconhecer esse padrão é importante para lembrar que até as pessoas mais generosas também precisam de atenção, escuta e cuidado.

