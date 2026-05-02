Macarrão cremoso com bacon e milho: receita prática e incrível para o final de semana
Uma única panela, poucos passos e um resultado incrivelmente cremoso: essa receita transforma ingredientes simples em um prato irresistível que conquista já na primeira garfada
Nem sempre dá vontade de passar horas na cozinha — mas isso não significa abrir mão de uma comida saborosa e reconfortante.
Em meio à rotina corrida, receitas práticas ganham espaço justamente por entregarem muito sabor com pouco esforço, além de reduzirem a quantidade de louça no final.
Nesse cenário, pratos feitos em uma única panela se tornaram queridinhos. Eles combinam simplicidade, rapidez e um resultado surpreendente.
E quando essa praticidade se une a ingredientes marcantes e cremosidade intensa, o resultado não só resolve a refeição, como também conquista qualquer um à mesa
Um prato completo e cheio de sabor
Primeiramente, o grande diferencial dessa receita está na forma como tudo se integra. Em vez de cozinhar o macarrão separado, você prepara tudo junto — o que permite que a massa absorva melhor os temperos e fique ainda mais saborosa.
Além disso, o creme à base de milho traz uma textura surpreendente. Ele substitui molhos mais pesados e, ao mesmo tempo, garante leveza e cremosidade.
Enquanto isso, o bacon entra como protagonista no sabor, adicionando um toque defumado que equilibra perfeitamente o prato.
E não para por aí: a combinação de especiarias como noz-moscada e pimenta-do-reino eleva o nível da receita, deixando tudo ainda mais aromático.
Como preparar esse macarrão irresistível
- Ingredientes
- 200 g de milho
- ½ cebola
- 3 dentes de alho
- 50 g de queijo parmesão
- 700 ml de leite
- Sal a gosto
- 200 g de bacon
- 250 g de macarrão penne
- Açafrão a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- Noz-moscada a gosto
- 1 folha de louro
- 1 colher de sopa de requeijão
- Salsinha e cebolinha a gosto
- 100 g de muçarela ralada
- Modo de preparo
Primeiro, coloque no liquidificador o milho, a cebola, o alho, o queijo parmesão, o leite e o sal. Em seguida, bata tudo até obter um creme bem homogêneo.
Enquanto isso, leve o bacon picado para uma panela e frite até dourar. Assim que atingir o ponto ideal, retire e reserve — esse passo garante mais textura ao prato no final.
Na mesma panela, aproveitando o sabor que ficou do bacon, despeje a mistura batida.
Logo depois, adicione o macarrão, o açafrão, a pimenta-do-reino, a noz-moscada, a folha de louro e ajuste o sal. Misture bem.
Agora, cozinhe em fogo médio por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente para evitar que grude.
Assim que o macarrão estiver al dente e o molho encorpado, retire a folha de louro.
Em seguida, volte com o bacon para a panela e acrescente o requeijão, a salsinha e a cebolinha. Misture até incorporar completamente.
Por fim, finalize com a muçarela ralada e mexa até derreter e deixar tudo ainda mais cremoso. O resultado é um prato envolvente, aromático e simplesmente irresistível.
Finalização: sabor que surpreende em cada garfada
Esse macarrão prova que praticidade e sabor podem — e devem — andar juntos.
Com poucos passos e ingredientes acessíveis, você cria uma refeição completa, cremosa e cheia de personalidade.
E o melhor: além de fácil, é aquele tipo de prato que agrada todo mundo.
Seja para um almoço rápido ou um jantar especial sem complicação, essa receita entrega exatamente o que promete — muito sabor com o mínimo de esforço.
Confira a receita completa no vídeo abaixo!
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