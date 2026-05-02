Macarrão cremoso com bacon e milho: receita prática e incrível para o final de semana

Uma única panela, poucos passos e um resultado incrivelmente cremoso: essa receita transforma ingredientes simples em um prato irresistível que conquista já na primeira garfada

Daniella Bruno - 02 de maio de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/ a Flavinha Rezende)

Nem sempre dá vontade de passar horas na cozinha — mas isso não significa abrir mão de uma comida saborosa e reconfortante.

Em meio à rotina corrida, receitas práticas ganham espaço justamente por entregarem muito sabor com pouco esforço, além de reduzirem a quantidade de louça no final.

Nesse cenário, pratos feitos em uma única panela se tornaram queridinhos. Eles combinam simplicidade, rapidez e um resultado surpreendente.

E quando essa praticidade se une a ingredientes marcantes e cremosidade intensa, o resultado não só resolve a refeição, como também conquista qualquer um à mesa

Um prato completo e cheio de sabor

Primeiramente, o grande diferencial dessa receita está na forma como tudo se integra. Em vez de cozinhar o macarrão separado, você prepara tudo junto — o que permite que a massa absorva melhor os temperos e fique ainda mais saborosa.

Além disso, o creme à base de milho traz uma textura surpreendente. Ele substitui molhos mais pesados e, ao mesmo tempo, garante leveza e cremosidade.

Enquanto isso, o bacon entra como protagonista no sabor, adicionando um toque defumado que equilibra perfeitamente o prato.

E não para por aí: a combinação de especiarias como noz-moscada e pimenta-do-reino eleva o nível da receita, deixando tudo ainda mais aromático.

Como preparar esse macarrão irresistível

Ingredientes

200 g de milho

½ cebola

3 dentes de alho

50 g de queijo parmesão

700 ml de leite

Sal a gosto

200 g de bacon

250 g de macarrão penne

Açafrão a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Noz-moscada a gosto

1 folha de louro

1 colher de sopa de requeijão

Salsinha e cebolinha a gosto

100 g de muçarela ralada

Modo de preparo

Primeiro, coloque no liquidificador o milho, a cebola, o alho, o queijo parmesão, o leite e o sal. Em seguida, bata tudo até obter um creme bem homogêneo.

Enquanto isso, leve o bacon picado para uma panela e frite até dourar. Assim que atingir o ponto ideal, retire e reserve — esse passo garante mais textura ao prato no final.

Na mesma panela, aproveitando o sabor que ficou do bacon, despeje a mistura batida.

Logo depois, adicione o macarrão, o açafrão, a pimenta-do-reino, a noz-moscada, a folha de louro e ajuste o sal. Misture bem.

Agora, cozinhe em fogo médio por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente para evitar que grude.

Assim que o macarrão estiver al dente e o molho encorpado, retire a folha de louro.

Em seguida, volte com o bacon para a panela e acrescente o requeijão, a salsinha e a cebolinha. Misture até incorporar completamente.

Por fim, finalize com a muçarela ralada e mexa até derreter e deixar tudo ainda mais cremoso. O resultado é um prato envolvente, aromático e simplesmente irresistível.

Finalização: sabor que surpreende em cada garfada

Esse macarrão prova que praticidade e sabor podem — e devem — andar juntos.

Com poucos passos e ingredientes acessíveis, você cria uma refeição completa, cremosa e cheia de personalidade.

E o melhor: além de fácil, é aquele tipo de prato que agrada todo mundo.

Seja para um almoço rápido ou um jantar especial sem complicação, essa receita entrega exatamente o que promete — muito sabor com o mínimo de esforço.

Confira a receita completa no vídeo abaixo!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Isabela Rosendo | Teste Receitas (@isabelarosendo)

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