A “Suíça Goiana”: o destino a poucas horas de Brasília que você precisa conhecer antes que lote

Conhecida como “Suíça Goiana”, cidade encanta com natureza, arquitetura histórica e um estilo de vida que tem atraído cada vez mais visitantes.

Gabriel Yuri Souto - 02 de maio de 2026

(Foto: Divulgação)

A poucos quilômetros de grandes centros urbanos, alguns destinos conseguem unir tranquilidade, beleza natural e charme histórico. Em Goiás, esse cenário vem chamando atenção de quem quer fugir da rotina e, ao mesmo tempo, encontrar um refúgio autêntico sem viajar longas distâncias.

Com o crescimento do turismo interno, cidades menores começaram a ganhar protagonismo. Além disso, muitos viajantes passaram a buscar lugares com contato direto com a natureza, boa gastronomia e identidade cultural.

É nesse contexto que Pirenópolis Suíça Goiana se destaca. A cidade virou um dos destinos mais procurados do estado e, por isso, atrai turistas de Brasília, Goiânia e outras regiões do país.

Cidade histórica une charme e natureza

Fundada em 1727 durante o ciclo do ouro, Pirenópolis preserva até hoje sua arquitetura colonial. Assim, ruas de pedra, igrejas centenárias e casarões históricos ajudam a manter o clima bucólico da cidade.

Além disso, o município é tombado como Patrimônio Histórico Nacional. Dessa forma, suas construções seguem preservadas e reforçam o encanto que conquista visitantes.

Destino próximo e de fácil acesso

Outro fator que impulsiona o turismo é a localização estratégica. Afinal, Pirenópolis fica a cerca de 150 km de Brasília e 120 km de Goiânia.

Por isso, o destino se tornou uma opção frequente para viagens curtas, feriados e fins de semana. Ao mesmo tempo, a cidade oferece estrutura suficiente para quem busca conforto sem abrir mão do clima de interior.

Cachoeiras e ecoturismo são destaque

A cidade também chama atenção pela natureza preservada. Cercada por serras e áreas de Cerrado, Pirenópolis reúne cachoeiras, trilhas e mirantes.

Com isso, o município se consolidou como um dos principais polos de ecoturismo de Goiás. Além disso, o destino agrada quem procura experiências ao ar livre e contato mais próximo com a natureza.

Cultura e tradição completam a experiência

Além das paisagens naturais, Pirenópolis mantém tradições culturais importantes. Entre elas, a Cavalhada aparece como um dos eventos mais conhecidos.

A celebração representa batalhas medievais e movimenta a cidade todos os anos. Assim, a tradição reforça a importância histórica e cultural do município dentro de Goiás.

Crescimento aumenta interesse pelo destino

Com a popularidade em alta, Pirenópolis passou a receber um fluxo maior de turistas. Dessa maneira, a economia local ganha força, especialmente nos setores de hospedagem, gastronomia e passeios.

No entanto, esse crescimento também acende um alerta. O destino pode ficar cada vez mais disputado, principalmente em feriados e períodos de alta temporada.

Por isso, muitos viajantes enxergam o momento atual como ideal para conhecer a cidade. Afinal, a “Suíça Goiana” ainda preserva parte do charme tranquilo que a tornou tão desejada.

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