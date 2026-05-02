Jogador de Anápolis fatura prêmio de US$ 109 mil em torneio internacional de poker

Goiano terminou o campeonato em terceiro lugar, mesmo assim faturou o maior valor entre os finalistas

Ícaro Gonçalves - 02 de maio de 2026

Diego Souza em um dos campeonatos já conquistados (Imagem: Arquivo/Reprodução)

O morador de Anápolis e jogador profissional de poker Diego Souza conquistou um prêmio no valor de US$ 109 mil, equivalente a quase R$ 540 mil, ao terminar em terceiro lugar em um campeonato online de poker.

A competição, promovida na segunda-feira (27), reuniu milhares de jogadores de diversos países em uma das disputas mais populares do circuito virtual.

Mesmo com o terceiro lugar, Diego garantiu a maior bolada no jogo. Isso porque os quatro últimos jogadores concordaram em dividir o prêmio final entre eles, com valores proporcionais à quantidade de fichas acumuladas.

O primeiro lugar ficou para um jogador da Estônia, que levou US$ 81 mil, e o segundo lugar foi para um inglês, com prêmio de US$ 107 mil.

A premiação é resultado do alto número de inscrições no campeonato, que eleva significativamente o valor total distribuído. Para participar, cada jogador comprou uma entrada no valor de US$ 150, cerca de R$ 740.

Nas redes sociais, Diego Souza se apresenta como eletricista, o que torna a conquista ainda mais marcante.

Essa, porém, não foi a primeira vitória. Desde 2023 o anapolino acumula diversos prêmios em campeonatos online e presenciais, sendo, inclusive, o campeão do Circuito Goiano de Poker de 2025.

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