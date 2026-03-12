Cliente vai receber indenização após processar o Atacadão pelo que aconteceu enquanto ela fazia compra
Abordagem aconteceu diante de outros consumidores e gerou ainda mais constrangimento
Uma cliente deverá receber indenização de R$ 2,5 mil por danos morais após ser acusada injustamente de consumir um produto sem pagar dentro de uma unidade do Atacadão.
O caso ocorreu em agosto de 2025, em Atibaia, interior de São Paulo.
Segundo o processo, a consumidora foi abordada por um funcionário após finalizar as compras, sob suspeita de ter comido um pão de queijo da padaria sem pagar.
A cliente foi levada a prestar esclarecimentos diante de outros consumidores.
Durante o julgamento, o juiz concluiu que não havia provas de que ela tivesse consumido o produto e que a abordagem foi realizada de forma inadequada.
Na decisão, o magistrado apontou que a situação gerou constrangimento público e abalo emocional, caracterizando dano moral.
No processo, imagens de segurança e depoimentos de funcionários foram analisados.
No entanto, segundo a decisão, não foi possível comprovar que a cliente havia consumido o produto.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!