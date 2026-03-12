Conheça a cidade brasileira com alta qualidade de vida e custo menor que atrai cada vez mais moradores e tem o primeiro bairro planejado do Brasil

Município catarinense se destaca por qualidade de vida, praias preservadas e bairro planejado referência no Brasil

Gabriel Dias - 12 de março de 2026

(Imagem: Reprodução/Captura de tela/YouTube/Meu Nome é Maicon)

A apenas 20 quilômetros de Florianópolis, uma cidade catarinense tem chamado cada vez mais atenção de quem busca qualidade de vida sem arcar com os custos elevados da capital.

Palhoça, que nasceu de um pequeno núcleo colonial no século XVIII, hoje se consolida como um dos municípios que mais crescem na região metropolitana.

Dados recentes apontam que a população local registrou crescimento de cerca de 62% entre os censos de 2010 e 2022.

Atualmente, o município tem aproximadamente 253 mil habitantes, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

A combinação de infraestrutura, custo de vida mais baixo e proximidade com Florianópolis explica o aumento no número de pessoas que escolhem a cidade para viver.

O nome Palhoça surgiu das construções simples de pau a pique cobertas com palha, erguidas na região em 1777. Na época, depósitos de farinha foram instalados ali para abastecer moradores e proteger a população durante conflitos envolvendo a presença espanhola no litoral.

Com o passar dos anos, o antigo povoado cresceu e se transformou em um importante polo urbano da Grande Florianópolis.

Hoje, além de comércio ativo e serviços diversificados, o município reúne universidades, centros médicos e acesso facilitado por rodovias como a BR-101.

Entre os fatores que impulsionam o crescimento está o custo de vida mais acessível em comparação à capital catarinense, estimado em cerca de 25% menor.

A cidade também conta com instituições de ensino superior, incluindo a Universidade do Sul de Santa Catarina e o Instituto Federal de Santa Catarina.

Um dos projetos urbanos mais conhecidos da região fica no bairro Pedra Branca, desenvolvido no final da década de 1990, em uma área de aproximadamente 250 hectares.

Planejado com ruas arborizadas, ciclovias e espaços de uso misto, o bairro se tornou referência internacional em urbanismo e sustentabilidade.

Atualmente, Pedra Branca reúne milhares de moradores, trabalhadores e empresas e concentra parte importante da economia do município.

O modelo urbanístico segue princípios do chamado Novo Urbanismo, priorizando mobilidade a pé, convivência e integração entre moradia, comércio e educação.

Além da infraestrutura urbana, Palhoça também se destaca pelas paisagens naturais. O município abriga praias conhecidas como Guarda do Embaú e Praia da Pinheira, além de trilhas e mirantes no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, considerado a maior unidade de conservação de Santa Catarina.

