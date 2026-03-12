Nascida em 2004, jovem brasileira é considerada a segunda mais rica do mundo

Entre números gigantes e discrição pública, uma trajetória silenciosa chama atenção internacional repentinamente agora

Magno Oliver - 12 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Instagram @liviavoigtoficial)

Uma jovem nascida em 2004 passou a ocupar um lugar incomum no cenário financeiro global. Aos 21 anos, a brasileira Livia Voigt de Assis aparece entre os nomes mais jovens do ranking internacional de grandes fortunas.

De acordo com dados da Forbes, ela figura entre os bilionários mais jovens do planeta e ocupa a segunda posição mundial entre pessoas com menor idade a atingir esse patamar financeiro.

Natural de Santa Catarina, a jovem herdou sua participação em um dos maiores grupos industriais do país.

Ela é neta do empresário Werner Ricardo Voigt, um dos fundadores da multinacional brasileira WEG, companhia criada em 1961 e especializada na produção de motores elétricos e equipamentos industriais exportados para dezenas de países.

Após a morte do avô, em 2016, parte da participação familiar na empresa foi transferida aos herdeiros, incluindo a jovem brasileira.

Segundo estimativas recentes da revista econômica, o patrimônio da estudante ultrapassa US$ 1,2 bilhão, valor equivalente a mais de R$ 6 bilhões na conversão aproximada atual.

A riqueza está vinculada principalmente a uma participação de cerca de 3,1% nas ações da WEG, companhia que se tornou uma das maiores fabricantes de motores elétricos da América Latina e presença constante nos mercados globais de equipamentos industriais.

Apesar da posição privilegiada no ranking mundial, a herdeira mantém uma postura discreta e distante dos holofotes.

Atualmente dedicada aos estudos universitários, ela não ocupa cargo executivo nem participa diretamente da gestão da empresa familiar.

No levantamento global, apenas o alemão Johannes von Baumbach aparece à sua frente entre os bilionários mais jovens do mundo, reforçando uma tendência recente: grande parte das fortunas bilionárias da nova geração vem de heranças empresariais consolidadas ao longo de décadas.

