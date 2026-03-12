Por que é necessário desligar o Wi-Fi quando sair de casa, segundo empresas de internet

Um hábito simples pode ajudar a proteger sua rede doméstica e ainda evitar alguns problemas de segurança digital

Daniella Bruno - 12 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Sair de casa e deixar o roteador funcionando pode parecer algo completamente normal para muita gente. Afinal, muitas pessoas simplesmente esquecem o aparelho ligado ou acreditam que isso não faz diferença no dia a dia.

No entanto, técnicos e empresas de internet alertam que manter o Wi-Fi ativo sem necessidade pode trazer alguns riscos que passam despercebidos pela maioria dos usuários.

Por isso, especialistas recomendam que, sempre que possível, o roteador seja desligado quando ninguém estiver utilizando a rede.

Além de melhorar a segurança digital, esse simples hábito também pode ajudar a economizar energia e preservar o funcionamento do equipamento por mais tempo.

Rede ativa pode abrir brechas de segurança

Primeiramente, deixar o Wi-Fi ligado significa que o roteador continua emitindo sinal mesmo sem ninguém conectado. Isso faz com que a rede permaneça visível para dispositivos próximos.

De acordo com técnicos da área, esse cenário pode facilitar tentativas de acesso não autorizado. Hackers ou programas automatizados podem explorar falhas simples de configuração, como senhas fracas ou sistemas desatualizados, para tentar invadir a rede doméstica.

Além disso, se um invasor conseguir acessar a rede, ele pode utilizar a conexão para diversas atividades indevidas. Em alguns casos, criminosos podem até usar a rede da vítima para realizar ações ilegais na internet, deixando rastros associados ao endereço IP da residência.

Por esse motivo, desligar o roteador quando ele não está em uso reduz a exposição da rede e dificulta possíveis tentativas de invasão.

Economia de energia e maior vida útil do equipamento

Além da questão da segurança, existem também vantagens práticas no dia a dia. Mesmo que o consumo seja relativamente baixo, o roteador continua gastando energia enquanto permanece ligado.

Assim, desligar o aparelho durante períodos prolongados fora de casa pode contribuir para reduzir o consumo de eletricidade ao longo do mês.

Outro ponto importante envolve a durabilidade do equipamento. Especialistas explicam que o funcionamento contínuo pode gerar aquecimento e desgaste ao longo do tempo.

Dessa forma, interromper o uso quando a internet não é necessária pode ajudar a preservar o aparelho por mais tempo.

No entanto, vale lembrar que essa recomendação costuma ser mais indicada para períodos maiores fora de casa, como viagens ou longas ausências.

No fim das contas, desligar o Wi-Fi ao sair de casa é um gesto simples que pode trazer benefícios reais. Além de reforçar a segurança da rede doméstica, o hábito também ajuda a economizar energia e cuidar melhor dos equipamentos de internet.

