Inscrições para curso de graduação gratuito e à distância em Inteligência Artificial são prorrogadas

Além dessa formação específica, edital também inclui vagas em TI, Ciência de Dados e Engenharia da Computação

Magno Oliver - 13 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

As inscrições para cursos superiores gratuitos na área de tecnologia oferecidos pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) foram prorrogadas, ampliando o prazo para interessados em ingressar em graduações a distância em áreas estratégicas do mercado digital.

O processo seletivo inclui vagas para cursos como Inteligência Artificial, Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação, todos oferecidos na modalidade online.

De acordo com o edital do vestibular organizado pela Fundação Vunesp, os candidatos agora têm até o dia 15 de março de 2026 para concluir a inscrição.

A seleção é aberta a estudantes que já concluíram o ensino médio e desejam iniciar uma graduação pública sem custo de mensalidade, com aulas realizadas por meio de plataforma digital e apoio presencial em polos regionais espalhados pelo estado.

As vagas estão distribuídas em mais de 400 polos educacionais localizados em cerca de 386 municípios paulistas.

O modelo adotado pela Univesp combina ensino remoto com atividades presenciais periódicas, permitindo que estudantes de diferentes regiões tenham acesso à formação universitária em áreas tecnológicas consideradas estratégicas para o desenvolvimento econômico e a inovação digital.

Cursos voltados à inteligência artificial, análise de dados e engenharia de computação estão entre os mais procurados atualmente, devido à crescente demanda por profissionais qualificados no setor tecnológico.

Informações detalhadas sobre o processo seletivo, cronograma e inscrições estão disponíveis no portal oficial da seleção, mantido pela Fundação Vunesp, responsável pela organização do vestibular.

Para mais informações e inscrições, acesse o site https: www.vunesp.com.br/UVSP2501

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