GCM mira pontos de compra e venda de recicláveis em Goiânia com foco no combate ao tráfico de drogas

Operação integrada encontra irregularidades sanitárias, aborda dezenas de pessoas e apreende entorpecentes

Lara Duarte - 08 de abril de 2026

Quatro pontos de compra e venda de recicláveis já foram vistoriados. (Foto: Divulgação/GCM)

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia tem direcionado ações para pontos de compra e venda de recicláveis na capital, diante de suspeitas de ligação com o tráfico de drogas.

Segundo o órgão, esses locais têm atraído pessoas em situação de vulnerabilidade e servido como ambiente para aliciamento por traficantes, o que acendeu o alerta das forças de segurança.

Em uma força-tarefa realizada na última segunda-feira (06), a GCM atuou em conjunto com a Polícia Militar (PM) e com as secretarias municipais de Eficiência (Sefic) e de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh), fiscalizando quatro estabelecimentos.

Durante a ação, as equipes focaram na regularidade, higiene e segurança dos espaços. Foram verificados documentos, alvarás de funcionamento e condições sanitárias, além da abordagem de cerca de 35 pessoas.

Após a identificação de irregularidades técnicas e sanitárias, os órgãos competentes emitiram autuações e notificações. Foi estabelecido prazo legal para que os responsáveis se adequem às normas, sob risco de novas medidas.

Em um dos locais, houve apreensão de uma quantidade relevante de entorpecentes e a condução de um suspeito à Central Geral de Flagrantes da Polícia Civil (PC). Também foi constatada irregularidade documental em pelo menos um dos pontos, resultando em autuação.

A fiscalização deve continuar nas áreas de reciclagem, com o objetivo de coibir atividades ilícitas e garantir condições sanitárias adequadas.

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