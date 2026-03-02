UEG abre inscrições para vestibular com 450 vagas em Goiânia e Anápolis; veja detalhes

Universidade oferece chances em 12 cursos de graduação, com início das aulas no segundo semestre do ano

Natália Sezil - 02 de março de 2026

Universidade Estadual de Goiás (UEG). (Foto: Divulgação)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) abriu o prazo de inscrições para o vestibular 2026/2, que oferece 450 vagas em cursos de graduação presenciais para o segundo semestre do ano.

As oportunidades estão distribuídas entre as cidades de Goiânia, Anápolis, Ipameri, Itumbiara, Palmeiras de Goiás e São Luís de Montes Belos.

São para interessados em Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Química Industrial e Zootecnia.

O período de inscrições vai até o dia 06 de abril. A taxa é de R$ 50, mas dá tempo de solicitar a isenção até 12 de março.

Têm direito ao benefício os titulares e dependentes do CadÚnico, doadores de sangue e/ou medula óssea, e doadoras de leite materno.

A inscrição é realizada pelo site do Núcleo de Seleção da UEG, onde também fica disponível o edital. No documento, é possível conferir, por exemplo, a oferta de vagas por curso e cidade.

A prova do vestibular, contendo questões objetivas e redação, está prevista para acontecer em 17 de maio, na cidade onde o candidato optou por concorrer.

