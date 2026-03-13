Pãozinho de alho fit sem farinha de trigo que fica pronto em minutos e fica perfeito para o café da manhã

Uma receita simples e nutritiva pode transformar o café da manhã com poucos ingredientes e muito sabor

Daniella Bruno - 13 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Preparar algo saboroso para o café da manhã nem sempre precisa ser complicado. Na verdade, algumas receitas simples conseguem unir praticidade, sabor e ingredientes mais leves.

Nos últimos anos, muitas pessoas passaram a buscar alternativas diferentes para substituir receitas tradicionais feitas com farinha de trigo. Por isso, opções com aveia têm ganhado cada vez mais espaço na rotina alimentar.

Nesse cenário, o pãozinho de alho fit aparece como uma alternativa prática e nutritiva. A receita é simples, utiliza ingredientes fáceis de encontrar e pode ser preparada rapidamente em casa.

Além disso, o resultado é um pão macio, aromático e perfeito para acompanhar o café da manhã ou até mesmo um lanche rápido ao longo do dia.

Receita simples com poucos ingredientes

Um dos principais atrativos dessa receita está na facilidade do preparo. Com poucos passos e ingredientes básicos, é possível preparar pãezinhos saborosos e caseiros.

Ingredientes

1 xícara de farinha de aveia

1/2 xícara de leite desnatado

1 ovo

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho picado ou amassado

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de orégano (opcional)

sal a gosto

Modo de preparo

Primeiramente, coloque o ovo em uma tigela e bata levemente. Em seguida, adicione o leite desnatado e o azeite de oliva, misturando bem os ingredientes.

Logo depois, acrescente a farinha de aveia, o fermento em pó, o alho amassado e o sal. Se desejar intensificar o sabor, adicione também o orégano.

Misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea. Caso a mistura fique muito líquida, adicione um pouco mais de farinha de aveia até alcançar uma consistência adequada.

Em seguida, modele a massa em pequenos pãezinhos ou coloque em uma forma pequena previamente untada.

Por fim, leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos, ou até que os pãezinhos fiquem levemente dourados.

Dicas para deixar o pãozinho ainda mais saboroso

Embora a receita já seja simples e deliciosa, alguns pequenos ajustes podem melhorar ainda mais o resultado.

Primeiramente, adicionar ervas frescas como cebolinha ou salsinha pode deixar o sabor mais aromático. Além disso, quem gosta de queijo pode acrescentar um pouco de queijo ralado à massa.

Outra dica interessante é servir os pãezinhos ainda quentes, acompanhados de requeijão, pasta de ricota ou até ovos mexidos.

Por fim, essa receita mostra que é possível preparar um pão caseiro simples, nutritivo e saboroso com poucos ingredientes. Assim, o pãozinho de alho fit se torna uma ótima opção para variar o café da manhã sem abrir mão da praticidade no dia a dia.

