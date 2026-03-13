Valor do salário mínimo é atualizado: veja como ficou definido após o aumento

O valor que serve de referência para salários e benefícios no país foi reajustado em 2026; entenda como o cálculo chegou ao novo piso

Gustavo de Souza - 13 de março de 2026

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

Uma mudança silenciosa, mas com grande impacto no cotidiano de milhões de brasileiros, passou a valer no início de 2026. O valor que serve como referência para salários, aposentadorias e diversos benefícios sociais foi atualizado pelo governo federal após a divulgação dos índices econômicos que orientam o reajuste anual.

A definição do novo piso nacional ocorre sempre a partir de um cálculo que combina inflação e desempenho da economia. Esse mecanismo busca garantir, ao mesmo tempo, a recomposição do poder de compra da população e o equilíbrio das contas públicas.

Neste ano, o salário mínimo foi fixado em R$ 1.621, valor que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2026. O reajuste representa um aumento de R$ 103 em relação ao piso anterior, que era de R$ 1.518, resultando em uma correção de 6,79%.

Apesar de a mudança valer desde o início do ano, o efeito prático nos pagamentos costuma aparecer apenas posteriormente. Isso acontece porque muitos salários e benefícios são pagos no mês seguinte ao período trabalhado.

Como o governo chegou ao novo valor

O cálculo do salário mínimo segue a política de valorização estabelecida pelo governo federal. A regra leva em consideração dois fatores principais: a inflação e o crescimento da economia brasileira.

Para o reajuste de 2026, foi utilizado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado em 12 meses até novembro de 2025, que ficou em 4,18%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse indicador mede o custo de vida das famílias com renda mais baixa e é considerado o principal parâmetro para o piso nacional.

Além da inflação, a fórmula inclui um ganho real vinculado ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. O PIB brasileiro registrou alta de 3,4% em 2024, mas a regra fiscal atual limita esse ganho adicional a 2,5% acima da inflação.

Por que o valor final ficou menor do que o previsto

Durante a elaboração do orçamento federal, o governo chegou a trabalhar com estimativas maiores para o salário mínimo de 2026. Em abril de 2025, por exemplo, a proposta enviada ao Congresso indicava um piso de R$ 1.630.

Essas projeções, no entanto, são ajustadas conforme os dados econômicos reais são divulgados. Como a inflação registrada no fim de 2025 ficou abaixo do esperado, o cálculo definitivo do reajuste acabou resultando no valor final de R$ 1.621.

Quem é afetado pelo reajuste

O salário mínimo funciona como referência para diversas remunerações e benefícios no país. Por isso, qualquer alteração no valor tem efeito direto sobre trabalhadores formais, aposentados e beneficiários de programas sociais.

Além disso, o piso nacional também influencia contratos e pagamentos que utilizam o mínimo como base de cálculo, ampliando o alcance do reajuste dentro da economia brasileira.

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