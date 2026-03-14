Cientistas estão testando o DNA de Leonardo da Vinci e estão próximos de decifrar o verdadeiro Código Da Vinci
Estudo analisa vestígios biológicos em obras e documentos históricos para tentar reconstruir o DNA de Leonardo da Vinci
Mais de 500 anos após sua morte, Leonardo da Vinci continua intrigando cientistas. Agora, pesquisadores acreditam estar mais próximos de descobrir pistas biológicas que podem ajudar a explicar a genialidade do artista renascentista.
Um grupo internacional ligado ao Leonardo DNA Project iniciou análises de vestígios biológicos encontrados em obras, desenhos e documentos históricos associados ao inventor italiano.
A proposta é reconstruir parte de seu perfil genético e entender se fatores biológicos contribuíram para sua extraordinária capacidade intelectual.
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Para conduzir o estudo, especialistas coletaram amostras microscópicas de diferentes objetos ligados a Da Vinci.
Entre eles estão esboços, correspondências antigas e um desenho em giz vermelho conhecido como “Santo Niño”, cuja autoria pode estar relacionada ao artista.
As amostras foram obtidas por meio de esfregaços superficiais nas superfícies dos materiais. A técnica permite identificar fragmentos biológicos sem danificar documentos históricos.
Com o sequenciamento do chamado metagenoma, os cientistas identificaram diferentes microrganismos presentes nos objetos, como bactérias, fungos, plantas, vírus e até vestígios de DNA humano acumulados ao longo dos séculos.
Durante a análise, os pesquisadores detectaram sequências ligadas ao cromossomo Y, marcador transmitido pela linha paterna.
Esses fragmentos apareceram tanto em obras atribuídas a Leonardo quanto em uma carta escrita por um de seus parentes.
Segundo estudos citados pela revista científica *Science*, as sequências pertencem a um grupo genético comum na Toscana, região italiana onde Leonardo da Vinci nasceu.
Apesar do avanço, os cientistas destacam que ainda não é possível confirmar de forma definitiva o DNA do artista. Novos artefatos e documentos precisarão ser analisados para validar os resultados.
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