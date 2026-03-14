Cientistas estão testando o DNA de Leonardo da Vinci e estão próximos de decifrar o verdadeiro Código Da Vinci

Estudo analisa vestígios biológicos em obras e documentos históricos para tentar reconstruir o DNA de Leonardo da Vinci

Gabriel Dias - 14 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Domínio Público/Wikimedia Commons)

Mais de 500 anos após sua morte, Leonardo da Vinci continua intrigando cientistas. Agora, pesquisadores acreditam estar mais próximos de descobrir pistas biológicas que podem ajudar a explicar a genialidade do artista renascentista.

Um grupo internacional ligado ao Leonardo DNA Project iniciou análises de vestígios biológicos encontrados em obras, desenhos e documentos históricos associados ao inventor italiano.

A proposta é reconstruir parte de seu perfil genético e entender se fatores biológicos contribuíram para sua extraordinária capacidade intelectual.

Para conduzir o estudo, especialistas coletaram amostras microscópicas de diferentes objetos ligados a Da Vinci.

Entre eles estão esboços, correspondências antigas e um desenho em giz vermelho conhecido como “Santo Niño”, cuja autoria pode estar relacionada ao artista.

As amostras foram obtidas por meio de esfregaços superficiais nas superfícies dos materiais. A técnica permite identificar fragmentos biológicos sem danificar documentos históricos.

Com o sequenciamento do chamado metagenoma, os cientistas identificaram diferentes microrganismos presentes nos objetos, como bactérias, fungos, plantas, vírus e até vestígios de DNA humano acumulados ao longo dos séculos.

Durante a análise, os pesquisadores detectaram sequências ligadas ao cromossomo Y, marcador transmitido pela linha paterna.

Esses fragmentos apareceram tanto em obras atribuídas a Leonardo quanto em uma carta escrita por um de seus parentes.

Segundo estudos citados pela revista científica *Science*, as sequências pertencem a um grupo genético comum na Toscana, região italiana onde Leonardo da Vinci nasceu.

Apesar do avanço, os cientistas destacam que ainda não é possível confirmar de forma definitiva o DNA do artista. Novos artefatos e documentos precisarão ser analisados para validar os resultados.

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